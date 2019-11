"Da quando sono nato, siamo il Paese che aspetta l'occasione per risalire, la 'volta buona'... Mi auguro che questa 'volta buona' finalmente arrivi, perché a promettere cambiamenti sono tutti bravi. Però alla fine è sempre la stessa litania, chi ha la possibilità concreta di cambiare qualcosa non lo fa e quando va all'opposizione si lamenta di quello che non fa chi sta al governo. Questo stufa, avvilisce, deprime ". Queste sono le parole di. "Comunque, ognuno ha lache merita. E se abbiamo questo,, ovviamente è anche nostra responsabilità perché nelle nostre scelte siamo soddisfatti di ciò che c'è", conclude l'attore.