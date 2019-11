Alba Parietti non l’ha ancora superato! È stato il più grande errore della mia vita

La showgirlha parlato a 360 gradisua vita, durante un'intervista a "Un Giorno da Pecora". Ha confidato che l'attore Alain Delon, una volta che l'ha vista, è quasi svenuto e che l'ex tennista Yannick Noah si è fermato durante una partita di tennis al Foro Italico per ammirarlo in tutto il suo splendore. E poi raccontò anche di un episodio molto bello, con il suo ex Christophe Lambert: "Eravamo a una festa a Parigi, c'erano Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Di fronte a queste donne, le più belle del mondo, Christophe mi disse che ero la più bella di tutti. E ci credevo ", ha dettoha anche ricevuto telefonate da una personalità di spicco, Gianni Agnelli: “L'ha presa molto in largo. Mi ha chiamato, ha parlato amichevolmente. E alla fine mi chiese se fossicon Gianluca Vialli, che chiamò "calvo". Sembra che l'ex atleta abbia lasciato la pensione italiana ai Mondiali del 1990 per andare da lei: “Questo è qualcosa che parte dalla mitologia, ma non lo dirò mai. Ci sono giorni in cui dico di sì e altri quando dico il contrario ". Ma a Rai Radio 1 ha confessato di avere unrimpianto:" Dire di no a Silvio Berlusconi èun enorme caz ... All'epoca pensavo che prendere soldi da lui sarebbe un po 'come vendermi al diavolo. Avrei potuto rimanere fedele a me stesso anche accettando quell'offerta. Èl'piùmia vita ", ha detto la showgirl. Che ha rifiutato fino a nove miliardi di lire vecchie per non lavorare con lui su Mediaset.“Una relazione con un politico? Assolutamente no”, ha poi aggiunto la showgirl. Il politico che le piace di più, infatti, è una donna: Emma Bonino. Sul leaderLega, Matteo Salvini, ha dichiarato: “Lo studio conattenzione quando lo vedo in tv, ha grandi capacità ma onestamente non ne sono affascinata…Le sardine, invece, mi danno l’idea di una piccola rivoluzione fatta col sorriso, hanno voglia di pace, di uguaglianza, di fraternità”.ha infineto che sarebbe intenzionata a cenare insieme all’attuale presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma ad una condizione: a pagare deve essere lui.