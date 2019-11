Bonafede a Anm: no a riforme punitive

Il Guardasigilli interviene al congresso dell'Anm a Genova. "Abbiamo un obiettivo, non possiamo essere divisi", ha dichiarato il Ministro della Giustiziaal Congresso ANM di Genova. Sulla riforma del CSM, il Ministro della Giustizia ha annunciato: "Molto probabilmente nel nuovo sistema elettorale CSM non ci sarà alcun meccanismo di estrazione". E assicura: "Non ci sarannocon intento punitivo". Sulla prescrizione: "L'entrata in vigore della riforma è il primo passo della civiltà. C'è un corto circuito nel dibattito. Lo risolveremo lavorando in un efficiente processo penale".(Di sabato 30 novembre 2019)