Guendalina Tavassi attaccata dall'ex: Non hai fatto la madre

Nei giorni scorsi,è finita nel mezzo del gossip a causa di una grave accusa, lanciata sui social mediaa prima figlia, Gaia Nicolini. La giovane influencer, cheaveva avuto all'età di 17 anni'ex storico, Remo Nicolini, ha recentemente accusato suadi essere stata assente nella sua vita, lasciandosi sfogare in una storia di Instagram condivisa con il web. Nella storia in questione, l'adolescente Gaia ha parlato di suache suonava per una vacanza a Tenerife insieme all'attuale moglie Umberto D'Aponte,a qualeaveva i suoi figli Chloe e Salvatore. A margine delle parole vetriolo destinato alla, voleva avere voce in capitolo nell'ex storica di, così come il padre della ragazza che si ribellava su Instagram.“La cosa più brutta è che da anni, tramite avvocato, mandiamo lettere su lettere -hasapere Remo Nicolini, in risposta ad alcuni messaggi giunti dagli utenti che hanno commentato la querelle social esplosa tra mamma e figlia-, ma lei se ne frega”. “Ecco perché Gaia ha voluto fare questo sfogo – ha poi confidato l’uomo – perché a questa pseudo-mamma frega solo se l’attacchi sui social, le frega solo di questo mondo”. Remo Nicolini ha anche voluto sottolineare quanto, al di là delle apparenze, la figlia abbia ad oggi sofferto per la presunta anaffettività di: “E vi assicuro che, levando il make-up e le foto in costume, Gaia è una bambina che ha sofferto. Faccio tutto io, sono ‘mapà’ (mamma e papà). La sua figura (della, ndr) è mancata a lei".L'ex Gieffina, attraverso il suo intervento su Instagram, voleva soprattutto difendere la posizione di sua figlia, Gaia, che ora è accusata da molti di aver strumentalizzato il suo controverso rapporto con sua, al solo scopo di ottenere visibilità e consensi: “Fidatevi, non è bello vedere tuafare la happy family con gli altri due figli mentre con te c’è solo indifferenza. Ora, chi vuole capire, capisca, chi attacca Gaia e difende quella, secondo me, non capisce niente o è un fake. Scusate lo sfogo”. C'è persino chi ritiene che gli attacchi social destinati asiano in realtà un piano di marketing montato ad arte, ma intanto a smentire quanto sostenutoe malelingue è la stessa Gaia: “Purtroppo niente è finto; c’è gente che dice siaper popolarità, ma non è vero niente, non si scherza con questi argomenti”.In un video condiviso diverse ore fa, sul suo profilo Instagram, Remo Nicolini ha lamentato di essere stato denunciato'ex,. Ma quest'ultima ha prontamente smentito quanto riportato in rete dal padre di Gaia."Volete sapere cosa hala grande mamma -ha quindi detto Remo- dopo i messaggi che Gaia ha scritto per sfogare un suo malessere? Non ha cercato la figlia, non è venuta a prendersela, bensì mi ha denunciato!". E la risposta dinon si è fatta attendere molto, tra le Instagram story: “La vicenda è strumentalizzata. Anche sul tema querele: non ho denunciato Gaia né suo padre. Mi sono rivolta ad un avvocato, che è anche un mio amico, perché avrei voluto mettere un punto a questa storia visto che Gaia non mi risponde. Ho tentato di trovare un modo per non farle del male visto che è ancora in formazione e non deve essere manipolata come sta accadendo”.