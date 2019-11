Cinema in lutto! Ucciso a coltellate l’attore italiano: Un corsaro della vita e dello spettacolo

Un attore e sceneggiatore torinese,, è statoa Cuba, dove viveva da alcuni anni: è quanto riferiscono persone vicine alla sua cerchia di amici sul posto. A quanto si apprende,sarebbe stato accoltellato, lo scorso 27 novembre a L’Avana, da uno sconosciuto, molto probabilmente un ladro, che si era intrufolato nella sua abitazione.avrebbe provato a fermare il delinquente che per tutta risposta lo avrebbe colpito a un fianco con un coltello. Inutile il lungo intervento chirurgico a cui è stato poi sottoposto in ospedale., 65 anni, originario di Torino, mimo e musicista, è stato tra i primi insegnantiscuola Cirko Vertigo di Grugliasco. Una decina di anni fa ha deciso di cambiaree di trasferirsi a Cuba.Qui si occupavagestione di alcuni alloggi che venivano affittati ai turisti, mentre in passato in Italia era stato un vero e proprio punto di riferimento di un teatro diverso rispetto al cabaret classico, dandoa spettacoli ancora oggi ricordati come una vera e propria avanguardia per quel periodo. “Dopo un lungo intervento chirurgico – ha raccontato l’ex moglie Maritza Velasco Delgado al Corriere dell’Umbria – i medici ci hanno dato la notizia che non ce l’aveva fatta”.Come riporta il Corriere dell’Umbria è stato il figlio Samuel a riferire ulteriori particolari su una aggressione ancora tutta da chiarire: “Ho sentito dei rumori, lui ha rincorso il ladro che però ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito al fianco”. La notiziamorte diè arrivata a Torino nel corsoserata attraverso amici e conoscentivittima e nelle ultime ore a decine stanno ricordandosu Facebook con messaggi di cordoglio.Fra i tanti anche Paolo Stratta, fondatore e direttore di Cirko Vertigo. “ci ha lasciati nel più assurdo e ingiusto dei modi”. “Ricorderemo sempre con grande affetto questo ‘spettacolo. Tra i primi insegnantiscuola di Cirko Vertigo ha sempre rubato attimi allaed ora è stata proprio laa portarlo via, troppo presto”.