Maltrattamenti all'asilo: arrestate 2 maestre e 1 suora

"Presuntisu minori". Con questa ipotesi di reato, trein attivtà presso unin provincia di Piacenza sono finite agli arresti domiciliari. Tra leci sarebbe anche una. L'ennesimo caso di insegnati violente e bambini maltrattati. Soltanto poche ore fa, nella mattinata di venerdì 29 novembre, è giunta la notizia della condanna a 4 anni di reclusione per Maria Grazia Viganò, 58 anni, educatrice presso una scuola materna di Cernobbio, nel comasco, per la condotta violenta - strattoni, umiliazioni e botte - esercitata nei confronti di bambini in tenera età. E adesso, sembra di essere punto e a capo.I presunti abusi sarebbero stati commessi in unprivato di Podenzano, piccolo comune al confine con Piacenza, gestito da una parrocchia locale. Secondo quanto si apprende dalle pagine del Piacenza Sera, si tratterebbe di una struttura dalle dimensioni contenute che ospiterebbe all'incirca 40 bambini, fino ai 5 anni, divisi in due sezioni. Le tre- tra le quali, come si è già detto, anche una- erano le sole a cui era stata affidata l'educazione esclusiva dei piccoli studenti. Ma, a quanto pare, i metodi sarebbero stati più che discutibili.L’indagine è stata coordinata dalla Procura piacentina in rapporto di stretta collaborazione con i carabinieri del Comando di San Giorgio Piacentino a quali, invece, sono state affidate le indagini. Stando ad alcune indiscrezioni - ma sulla vicenda vige uno stretto riserbo - al fine di accertare gli episodi di, all'interno delle aule, da circa due mesi, sarebbero state piazzate delle telecamere di sorveglianza che avrebbero registrato le circostanze violente. E sarebbero state proprio le prove video a incastrare le tre donne.La notizia ha raggiunto anche il sindaco di Podenzano, Alessandro Piva, che ha commentato con stupore i fatti: "Un fulmine a ciel sereno - dice - “Non abbiamo mai ricevuto segnalazioni o lamentele in merito all’attività dell’, che è privato e non ha posti in convenzione con il Comune. Anzi – dice -, come amministrazione siamo sempre stati invitati alle varie feste organizzate durante l’anno. Abbiamo sempre visto un clima sereno, bimbi felici, famiglie soddisfatte”. In attesa di conoscere i risvolti del caso, la scuola è stata chiusa per "assenza di personale", come recita un cartello affisso all'esterno della struttura nella mattinata di oggi.