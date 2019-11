L’ex Miss Italia investita da un’auto: ricoverata in ospedale

è stata un volto noto della televisione. Soubrette, attrice, concorrente di reality per Notti sul ghiaccio, fu lanciata in primo luogo da una clamorosa vittoria nel concorso dinel 2005. Dopo aver indossato la corona della più bella d’è stata madrina dei giochi invernali di Torino nel 2006 e successivamente è arrivato l’impegno con Paperissima Sprint. Qui la sua conduzione si è distinta per ironia, spontaneità e freschezza all’interno della stagione 2007- 2008. La sua immagine pubblica si è poi caratterizzata per garbo e semplicità. Dopo l’impegno nel programma satirico ottiene ancora più popolarità recitando in un ruolo secondario nella fiction Le tre rose di Eva dove prende parte al cast nel 2012 nel ruolo di Sofia. In mezzo due amori celebri che l’hanno però portata lontana da Torino, sua città di nascita.Quello con il regista televisivo Roberto Cenci, poi finito e quello con il calciatore Alessandro Rosina per il quale ha cambiato città trasferendosi da Torino a Salerno. Da tanto tempo non si sentiva parlare di lei, maè tornata sui giornali per un brutto incidente in cui è rimasta coinvolta.è statalo scorso 19 novembre, mentre si trovava in Corso Matteotti.Prontamente sono giunti i soccorsi che in ambulanza hanno trasportatoinCTO, dove ha trascorso la notte per poi essere stata dimessa il giorno seguente. Sebbene non abbia riportato lesioni gravi, i danni al setto nasale hanno richiesto un intervento chirurgico. Quindi, nei giorni seguenti, laè statanel reparto di otorinolaringoiatria, all’che il dottore Libero Tubino dirige a Chivasso. L’intervento è riuscito senza complicazioni.Orasta bene e rassicura i suoi fan come si legge su Repubblica. “Sono statasette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male” spiega. “Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui…” riferendosi all’a cui si rivolgono molti atleti della zona.