COD Modern Warfare II - Informazioni sulla mappa Himmelmatt Expo

Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare II - Informazioni sulla mappa Himmelmatt Expo

Operazione Himmelmatt Expo

Svizzera

Fazioni schierate: SpecGru / KorTac

Centro eventi

Strade principali

Ristorante

Piscina e sauna

Prendi il giubbotto e preparati a lanciarti in Himmelmatt Expo, un'idilliaca località incastonata tra le Alpi svizzere. I partecipanti all'imminente vertice del 2023 su petrolio e gas dovranno però ritardare il loro arrivo, a causa dell'inizio di uno scontro tra SpecGru e KorTac.Questa nuova mappa multigiocatore 6v6 arriva il 15 marzo con la Stagione 2 Furiosa in Call of Duty®: Modern Warfare® II. In questa mappa multigiocatore di dimensioni medio-grandi, gli operatori dovranno attraversare il centro eventi principale e le strutture adiacenti, tra cui la piscina, la sauna e un ristorante di lusso. Goditi una vista mozzafiato sulle montagne circostanti mentre attraversi le strade innevate, poi entra in azione e ottieni la vittoria.Zona di ingresso KorTac (sud) - RotatoriaLe forze KorTac fanno il loro ingresso all'estremità meridionale della mappa, di fronte al centro eventi, dove troveranno messaggi di benvenuto in varie lingue. Da questa zona, gli operatori hanno a disposizione varie opzioni: passare dagli ingressi che conducono all'Atrio, da cui possono poi dirigersi verso la Sala d'attesa, la Terrazza o la Sala conferenze, andare nella Sala d'attesa, o rimanere all'esterno, nella zona della piscina e della sauna.Gli operatori più aggressivi all'inizio potrebbero preferire l'Atrio, che permette di essere meno esposti nel rintracciare i giocatori nemici. Vuoi iniziare la partita in difesa? Vai nella Sala d'attesa e tieni d'occhio i nemici che passano nelle vicinanze della Piscina e si posizionano nel Ristorante dall'altra parte.Quando sei all'interno della sauna, fai attenzione! Sebbene questo ambiente sia ottimo per le tattiche di accerchiamento, ti troverai in una posizione vulnerabile da diversi punti, perciò non perdere mai la concentrazione.Zona di ingresso SpecGru (nord) - StradaFacendo il loro ingresso nella parte superiore della mappa, gli operatori SpecGru possono dirigersi immediatamente verso il Corridoio nord o continuare lungo la Rotatoria e andare verso la Piscina, il Ristorante e la sauna.L'ingresso del Corridoio nord porta direttamente alla Sala conferenze o alla Terrazza, dove arriveranno di sicuro dei nemici provenienti dall'Atrio. Gli operatori con equipaggiamenti per la lunga distanza potrebbero voler restare all'esterno, per fare fuori da lontano i nemici nella Sala d'attesa o eliminare chi tenta di passare dalla sauna.Situato proprio di fronte alla Sala d'attesa, il piano superiore del Ristorante è un'altra posizione difensiva che vale la pena utilizzare nonostante i rischi.Pianificare gli spostamenti sulla mappaHimmelmatt Expo è costituita da quattro aree principali, al di fuori delle zone di ingresso:Edificio congressiIl centro congressi occupa quasi metà della mappa e ospita una zona reception, una Sala conferenze, una Sala d'attesa e una Terrazza. Si tratta di una struttura su due piani: quello principale va dai banchi della reception sui due lati dell'edificio e arriva alla Terrazza; al piano inferiore, invece, raggiungerai la Sala conferenze.Ci sono due aree che meritano particolare attenzione: il Dietro le quinte della Sala conferenze e la Sala d'attesa. Puoi accedere al Dietro le quinte dall'Atrio, prendendo le scale o scendendo lungo la tromba dell'ascensore. Questo è anche un modo rapido per arrivare alla Sala conferenze, un luogo molto importante in varie modalità a obiettivi.Dalla Sala d'attesa si ha un'ottima visuale sull'area della piscina esterna, sebbene le finestre a tutta altezza rendano molto visibili gli operatori nella stanza. Si può raggiungere la Sala d'attesa anche salendo dalla Piscina, una zona da tenere bene a mente sia per attaccare che per difendere l'area.Strade principaliLe strade principali portano all'ingresso superiore e a quello inferiore del centro eventi, con veicoli parcheggiati sparsi per la zona. Dalla Rotatoria a sud è possibile tenere sotto controllo la sauna e l'area che va verso il Ristorante. Gli operatori nella strada a nord, d'altro canto, hanno una visuale simile sulla sauna e sui nemici che arrivano dalla Piscina.Usa i vari camion e veicoli qui presenti come copertura, se necessario, e corri all'interno se scopri che una serie nemica è in arrivo!RistoranteAnche se di dimensioni ridotte rispetto al centro eventi, il Ristorante occupa una posizione importante nella mappa e diverse modalità di gioco pongono i propri obiettivi all'interno o nelle vicinanze dell'edificio.Al piano inferiore troverai un bar, una piccola stanza accessibile solo tramite una porta doppia e delle scale che portano al piano superiore.Di sopra c'è più spazio di manovra, ma ti attendono comunque degli scontri serrati con i nemici che incrocerai sul tuo percorso. Occhio alla parte che conduce alla zona con posti a sedere all'esterno, da cui gli operatori possono vedere la Sala d'attesa, la Piscina e la sauna.Piscina e saunaSì, puoi nuotare nella Piscina! E poi puoi lanciarti in un assalto in stile anfibio, emergendo in superficie e raggiungendo la Sala d'attesa.La sauna offre un percorso un po' più sicuro se ci si muove all'esterno, data la sua posizione sul lato della mappa e gli edifici bassi e larghi a fornire una solida copertura. Se devi passare dalla zona della Piscina, usa lo scatto tattico per muoverti più in fretta, altrimenti rischierai di essere un bersaglio davvero facile.Tattiche da recluta Libertà di esplorareHimmelmatt Expo ha molto da offrire, ma non devi per forza scoprire tutto alla prima visita.Per imparare come funzionano le cose qui, resta nel centro eventi per una partita, esplorandone i tortuosi passaggi e la disposizione delle varie stanze. In un secondo momento potrai concentrarti sulla zona esterna, dove scoprirai nuove vedute e imparerai a sfruttare al meglio le coperture a disposizione.Presto potrai mettere insieme tutte queste conoscenze e avere una padronanza completa della mappa.





Comincerò da qui



Quando avrai un'idea più chiara della mappa, potrai equipaggiare il potenziamento da campo Infiltrazione tattica. La possibilità di determinare dove rientrerai può rivelarsi molto vantaggiosa durante una partita... e Himmelmatt Expo ha tantissimi angoli nascosti dove piazzare quest'oggetto.



Se vuoi avere un maggior controllo sui tuoi punti di rientro, abbinalo alla specialità suprema Overclock: in questo modo avrai la partita ancora più in pugno.



Fai un salto nella sauna



Cerchi nuovi punti di vista? Prova ad andare in cima a una delle saune per avere una visuale più ampia sul centro della mappa. Questa posizione è molto preziosa, una volta che capisci dove cercare le potenziali minacce.



Puoi perfino passare da una sauna all'altra per confondere il nemico. Quando le cose si fanno pericolose, poi, ti basta abbassarti, usare gli edifici come copertura e proseguire.



Fai attenzione agli indizi



Il centro eventi e il Ristorante offrono molta protezione contro le serie aeree nemiche, ma non si può dire lo stesso quando sei all'esterno. Fai attenzione a qualsiasi rumore possa segnalare l'arrivo di serie nemiche e mettiti al riparo per evitare gli attacchi indirizzati verso di te.



Puoi anche usare un lanciatore e far fuori le serie nemiche prima che diventino davvero pericolose.



Scompari dalla scena



Una granata fumogena ben piazzata o un altro elemento di equipaggiamento o potenziamento da campo dalle caratteristiche simili possono causare un bel po' di confusione, sia che li usi vicino alla Piscina o in una delle stanze principali del centro eventi.



Quando affronti nemici fuori portata, lancia la granata fumogena verso di loro: in questo modo ne bloccherai la visuale e potrai passare senza problemi. Usala assieme a Silenzio di tomba per rendere ai nemici davvero difficile individuare la tua posizione.



Tecnologica e pensata per l'inverno



Data la sua grandezza, Himmelmatt Expo può portare a una corsa agli armamenti tra gli operatori che usano strumenti di esplorazione come telecamere tattiche, droni da ricognizione e localizzatori monoculari. Questi sono tutti strumenti fantastici, ma che hanno un grande nemico: la specialità Sangue freddo, che ti aiuterà a mantenere un basso profilo nel momento in cui inizierai a trovare questo tipo di difese.



Se cominci a incontrarne, sopratutto utilizzando la specialità Localizzatore, può essere una buona idea passare a un Pacchetto Specialità con Sangue freddo per contrastarle.



Informazioni sulla modalità Dominio



La bandiera A, nella Sala d'attesa, è attaccabile sia dall'interno del centro eventi che dall'esterno, nella zona della Piscina, dove i nemici possono arrampicarsi per raggiungere la Sala d'attesa o attaccare dal piano superiore del Ristorante. Resta vicino alla zona vini nel bar al momento della cattura della bandiera, per evitare che i nemici all'esterno ti colpiscano. Fai attenzione alle finestre e all'angolo a nord-ovest della stanza, dove c'è una discreta porta nera che conduce a una piccola scala.



Vai verso la Sala conferenze per conquistare la bandiera B, che si trova in un'area in apparenza isolata. Dato che la stanza ha vari punti d'accesso, però, sarà difficile capire da dove spunterà il prossimo nemico. Dai un'occhiata alle finestre nella sala superiore che si affacciano sulla Sala conferenze: un ottimo punto per tendere agguati ai nemici che non si mettono al riparo mentre catturano la bandiera.



La bandiera C è all'esterno, nella parte superiore della mappa, tra l'Ufficio turistico e la Tenda dei media. Aspettati degli attacchi dalla sauna e dalla strada dietro alla bandiera. Oltre a questo, tieni sempre d'occhio l'ingresso VIP del Corridoio nord. Questa bandiera è esposta alle serie aeree, perciò ricordati di guardare in alto!



Informazioni sulla modalità Cerca e distruggi



In questa modalità a una sola vita, il team in attacco inizia dall'ingresso sud e i difensori cominciano a nord. La postazione bomba A si trova a nord e all'esterno, vicino all'Ufficio turistico (una zona simile a quella della bandiera C di Dominio). La postazione bomba B, invece, è nella Sala conferenze del centro eventi.



La postazione bomba B è più facile da raggiungere per il team in attacco, anche se la Sala conferenze presenta diversi pericoli, essendo uno spazio piccolo circondato da vari punti d'ingresso. Guarda la finestra in alto e la parete di fondo per individuare i difensori in arrivo dall'ingresso del Corridoio nord. Potresti anche mandare chi trasporta la bomba attraverso la sauna fino a raggiungere la postazione bomba A, dove la battaglia è meno circoscritta. Questa è una buona mossa per le prime fasi della partita, prima che gli operatori inizino ad avere delle serie.



Il team in difesa è più o meno alla stessa distanza dalle due postazioni bomba, perciò potrebbe convenire dividersi. Vale la pena mandare anche solo uno o due compagni verso la postazione bomba A, all'esterno, dato che da lì potranno vedere i nemici in arrivo più facilmente che dalla ristretta Sala conferenze. Prova ad andare sopra all'autobus o a piazzarti al piano superiore del bar e ristorante Das Lokal.



Informazioni sulla modalità Postazione



In Himmelmatt Expo ci sono cinque postazioni. La prima compare appena di fronte al Ristorante, quindi puoi usare la zona delle Docce nella postazione per metterti al riparo. La postazione si sposta poi nella Sala conferenze, che comprende il palco e fino alla prima barriera di copertura oltre i gradini. Qui ti conviene optare per un sistema Trophy, dato che questa stanza chiusa verrà certamente riempita di granate di ogni tipo.



La terza postazione è l'unica che si trova all'esterno ed è a nord, tra l'Ufficio turistico e la Tenda dei media. Dato che è l'unico punto a cielo aperto, è un perfetto bersaglio per le serie aeree, quindi non avvicinarti troppo ai compagni mentre difendi la zona. Il quarto punto ti riporterà nella Sala d'attesa (occhio alle finestre!). Il quinto, invece, si trova appena dopo l'entrata del Corridoio nord: riparati utilizzando i pilastri di cemento.



Quando il tempo restante per una postazione arriva a circa 30 secondi, inizia a spostarti verso quella successiva. Nel momento in cui il nemico la raggiungerà, potrai accoglierlo come si deve.





I migliori suggerimenti



1. Tira e molla. In una mappa grande come Himmelmatt Expo è importante sapere quando è meglio muoversi e attaccare e quando invece conviene difendere la posizione. Se ti muoverai in maniera troppo aggressiva, ti elimineranno mentre ti sposti. Se non ti esponi abbastanza, però, potresti restare fuori dall'azione. Più giocherai in questa mappa, più acuto si farà il tuo istinto.



2. Corri attorno al resort. Soprattutto quando sei all'esterno, cerca di correre nei grandi spazi aperti per ridurre il tempo in cui sei senza copertura. Potresti utilizzare la specialità Di corsa e lo stimolante tattico come oggetto di equipaggiamento per muoverti per la mappa più rapidamente grazie a scatti tattici aggiuntivi o prolungati. Correre all'impazzata verso la meta potrebbe non essere la tattica migliore nel centro eventi, è vero, ma all'esterno la velocità extra ti farà comodo.



3. Impegnati nelle sfide mimetica stagionali. La Stagione 2 Furiosa introduce una nuova sfida mimetica per ogni classe di arma. Himmelmatt Expo offre ottime opportunità di progredire nelle classi di armi a più lungo raggio, come fucili di precisione, tattici e da battaglia, senza dimenticare le mitragliatrici leggere. E non è una cattiva idea nemmeno avere a disposizione un lanciatore per abbattere le serie nemiche.



4. Usa la tattica! Il Ristorante, ideale per una raffinata esperienza gastronomica, ha spazi limitati e per questo è una zona rischiosa in cui affrontare gli operatori nemici. Il teatro è letale allo stesso modo, dato che è impossibile vedere chi vi si trovi fino a quando non si è lì. In questi casi ti consigliamo di usare dell'equipaggiamento tattico, ad esempio la granata localizzante, per avere più informazioni prima di entrare in azione e preparare una migliore strategia di attacco.



5. Un'altra prospettiva. Le zone come l'ingresso del Corridoio nord, la Sala conferenze e l'Atrio hanno tutte vari punti d'ingresso nelle vicinanze. Esplora tutti i punti di ingresso e di uscita di ciascuna area per individuare il miglior percorso da seguire quando ti avvicini ai nemici. Coglili di sorpresa utilizzando vari percorsi durante la partita.



6. Scopri il nuovo fucile tattico. Con la Stagione 2 Furiosa arriva il nuovo fucile tattico Tempus Torrent: un'arma a fuoco rapido e che infligge molti danni, specialmente nei combattimenti all'esterno. Abbatti in fretta gli operatori nemici e porta a termine la missione.



7. Usa le serie al momento giusto. Non lasciare che il tuo duro lavoro vada sprecato usando un attacco aereo proprio mentre il nemico corre al riparo. Aspetta un momento migliore, come una battaglia all'aperto o una contesa per un obiettivo all'esterno. Usando le serie al momento giusto aumenterai di molto le tue possibilità di colpire il bersaglio.



8. Approvvigionamento in arrivo.Considera la possibilità di aggiungere Approvvigionamento o Lancio aereo d'emergenza alle tue serie quando ti lanci su Himmelmatt Expo. Le strade nella parte superiore e inferiore della mappa offrono molti spazi da cui richiedere un lancio. Queste zone sono anche ottimi punti in cui posizionarsi nell'attesa di un'altra serie, invece che rimanere in spazi aperti mentre si è fuori dal combattimento.



9. Attiva le serie di punti. Le mappe più grandi come Himmelmatt Expo tendono a dare ai giocatori maggiori opportunità di accumulare punteggio tramite assist, gioco finalizzato all'obiettivo ed eliminazione di supporto aereo nemico. Se non l'hai già fatto, prova a passare alle serie di punti: in questo modo, ciascuna di queste azioni ti aiuterà a sbloccare una preziosa serie più avanti.



10. Vieni per il paesaggio, resta per la battaglia. L'incredibile panorama e l'aria di montagna che si respira su Himmelmatt Expo offrono ai visitatori una scappatoia dal tran tran della vita quotidiana. Goditi il panorama, fai un bel respiro e lanciati nella battaglia. Una volta che avrai ottenuto la vittoria, non te ne vorrai più andare.



