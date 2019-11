Viva RaiPlay gli ospiti di giovedì 29 novembre per lo show in streaming di Fiorello

3 è il numero perfetto. 3 come le settimane dicon la terza che inizia mercoledì 27con l’ormai classico appuntamento del mercoledì,e venerdì dopo il Tg1 ma insu Rai Play. Ogni giorno glisaranno comunicati a ridosso della puntata, tornate quindi a controllare questo articolo per conoscere gli, ma accanto al mattatore della tv e delloci sono immancabili figure fisse come il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e l’amatissimo pupazzo di Vincenzo Mollica.Saranno Giorgia, Max Pezzali, SHADE, Francesco Montanari a fare compagnia a29dalle 20:35 circa suin. Stamattina aAsiago 10 c’è stato invece il dottor Rosarioalle prese con l’allarme influenza in Italia