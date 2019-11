Black Panther: e se nel sequel il nemico fosse il Dottor Destino?

Anche se in questi mesi non ci sono state nuove uscite vere e proprie, il Marvel Cinematic Universe continua a sfornare progetti su progetti, che si svilupperanno nei prossimi anni. Uno dei più attesi è sicuramente2, il seguito dell’acclamato film che ha portato per la prima volta sul grande schermo un supereroe africano. Ilsarà sempre diretto da Ryan Coogler e vedrà nuovamente Chadwick Boseman nei panni del re di Wakanda. Se è forse troppo presto per avere dettagli precisi sulla trama, in queste ore cominciano a circolare indiscrezioni sul ruolo dell’antagonista.Secondo quanto riportato dal sito Murphy’s Multiverse, poi ripreso da diverse testate americane, alcune fonti affidabili indicherebbero come villain del nuovo capitolo filmico il. In base a queste notizie – ovviamente non ancora confermate dalla Marvel -, la storia riguarderebbe le mire espansionistiche di Victor Von Doom, il signore mascherato della fittizia nazione est-europea di Latveria, che adesso starebbe conquistando parti dell’Africa e sarebbe pronto persino a minacciare i confini di Wakanda. Anche se associato prevalentemente ai Fantastici 4 e a Spider-Man, nei fumetti ilsi è scontrato spesso anche con gli Avengers e soprattutto con la stessa Pantera Nera: nel ciclo del 2010: Doomwar ha invaso proprio Wakanda per impossessarsi delle sue preziose riserve di vibranio.È interessante notare come i diritti cinematografici del, sulle orme di quelli della saga dei Fantastici 4 in cui compare più spesso,ro in passato detenuti dalla Fox per poi rientrare, dopo la recente acquisizione, nell’alveo Disney-Marvel.Un tentativo di portare questo cattivo al cinema era già stato fatto da Noah Hawley (Fargo, Legion) a cavallo fra 2018 e 2019, ma proprio la fusione l’aveva messo in stallo.2, previsto in uscita il 6 maggio 2022, sarebbe dunque un primo tentativo di incorporare i personaggi ex-Fox all’interno del Marvel Cinematic Universe, nel cui futuro c’è un film (già annunciato) sui Fantastici 4, dopo i fallimentari tentativi del passato.