EA SPORTS SVELA LE VALUTAZIONI DELLE GIOCATRICI PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE

Oggi EA SPORTS ha svelato le valutazioni di FIFA 23 per tutte le 12 squadre della National Women's Soccer League (NWSL), che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 15 marzo.

I fan potranno così vedere da vicino le loro giocatrici preferite della NWSL e la loro posizione tra le migliori del campionato. Da Alex Morgan a Sophia Smith, queste giocatrici sono al top. Le 10 giocatrici più votate sono elencate di seguito:

Alex Morgan, 90 - San Diego Wave FC Debinha, 88 - Kansas City Current Rose Lavelle, 87 - OL Reign Sophia Smith, 87 - Portland Thorns FC Mallory Swanson, 87 - Chicago Red Stars Christen Press, 86 - Angel City FC Megan Rapinoe, 86 - OL Reign Becky Sauerbrunn, 86 - Portland Thorns FC Kailen Sheridan, 85 - San Diego Wave FC Alyssa Naeher, 85 - Chicago Red Stars



A partire dal 15 marzo, i fan di tutto il mondo potranno giocare con tutte le 12 squadre della NWSL nelle modalità Calcio d'inizio, Torneo, Stagione testa a testa/Stagione cooperativa e Amichevoli online. In EA SPORTS™ FIFA 23 saranno disponibili anche quattro stadi NWSL, oltre a kit autentici, stelle, trofei e celebrazioni.

All'inizio di questa settimana, EA SPORTS ha annunciato la partnership con la NWSL e la NWSLPA, proseguendo il suo impegno costante per elevare e rappresentare autenticamente il calcio femminile. Questa nuova integrazione offre contenuti ai fan dello sport e del gioco che desiderano impegnarsi maggiormente con i loro giocatori e club preferiti oltre al giorno della partita.

I fan possono vedere l'elenco completo delle valutazioni e i contenuti aggiuntivi delle valutazioni qui.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre.





Altre News per: valutazionidellegiocatricicampionatonazionale