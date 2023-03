Strage in chiesa ad Amburgo : almeno sette i morti

Una sparatoria in una chiesa dei, in Germania, ha provocato almeno. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 21 una o più persone armate avrebbero aperto il fuoco nella chiesa che si trova nel quartiere Alsterdorf per poi fuggire. Un portavoce della polizia ha precisato che tutte le vittime presentavano i segni di ferite d'arma da fuoco.

Sparatoria alle 21:00 di ieri nel quartiere Alsterdorf di Amburgo, in una chiesa dei Testimoni di Geova: almeno sette morti, compreso l'autore della strage, e 8 feriti, alcuni gravi. Il luogo della strage, in via Deelböge, è un edificio commerciale di tre piani adibito a luogo di culto. Quando gli agenti del reparto speciale della polizia di Amburgo sono entrati, hanno prima visto morti e feriti e poi sentito uno sparo "nella parte alta dell'edificio".

Quindi, il funzionario ha trovato una persona senza vita al piano superiore, che crede di essere il presunto assassino che arriverà in ritardo. "Ipotizziamo che possa essere lui l'autore del delitto", ha detto la polizia, sottolineando però che continuano con i controlli per escludere altre persone coinvolte. Come riportato oggi da Der Spiegel, l'autore sarebbe un ex membro della comunità dei Testimoni di Geova. tra i 30 e i 40 anni.

Il portavoce della polizia Holger Vehren ha detto che gli agenti non hanno sparato durante l'operazione. Non è inoltre chiaro quante persone fossero presenti nell'edificio al momento del delitto e si stesse svolgendo una funzione religiosa o un incontro comunitario. Secondo il sito web dei Testimoni di Geova, a delle due riunioni settimanali è stata programmata per i giovani per la notte. Anche il motivo non è stato ancora chiarito.

“È con grande tristezza che apprendo della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo le mie più sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie delle vittime e al popolo tedesco", ha scritto su Twitter il premier Giorgia Meloni.

