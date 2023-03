Morto Robert Blake : addio a Michael James Gubitosi famoso per serie tv

L'attore, il cui vero nome era, è morto all'età di 89 anni. Era stato la star della serie tv "Baretta" nel ruolo del detective Tony Baretta. Vincitore di un Golden Globe nel 1976 e di un Emmy, Blake venne imputato e poi assolto nel processo per l'omicidio della sua seconda moglie, Bonny Lee Bakley, uccisa nel 2001 in un parcheggio di Los Angeles. Nato da genitori italoamericani, Blake recitò sin da bambino, entrando negli anni '40 nel cast di "Simpatiche canaglie".

Robert Blake, nato Michael James Gubitosi il 18 settembre 1933 a Nutley, New Jersey, è un attore statunitense. Ha iniziato la sua carriera di attore come bambino, apparendo in numerosi film e programmi televisivi. Ha ottenuto la sua prima nomination agli Academy Awards per il suo ruolo nel film "In Cold Blood" del 1967.

Blake è noto anche per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva "Baretta" degli anni '70, per il quale ha vinto un Emmy Award. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata dal tragico omicidio della sua seconda moglie, Bonnie Lee Bakley, nel 2001. Blake è stato accusato dell'omicidio, ma alla fine è stato giudicato non colpevole dopo un processo molto pubblicizzato. La controversia ha segnato la fine della sua carriera e ha avuto un impatto duraturo sulla sua vita personale.

