E3 2023: aperte le registrazioni per media

E3 2023 segna il ritorno dell’iconico evento, aperte oggi le registrazioni per gli operatori del settore. E3 torna nella sua storica sede al Los Angeles Convention Center (LACC) con un nuovo format, da martedì 13 giugno a venerdì 16 giugno. La E3 Digital Week inizierà domenica 11 giugno 2023.





Media, content creator e gli operatori dell’industria gaming possono richiedere il proprio pass. Più di 1.350 tra giornalisti e contect creator da tutto il mondo hanno già confermato la loro presenza all’evento.

Decisa a proporre una migliorata esperienza a tutti i partecipanti, ReedPopsta rinnovando l’E3 con giornate e spazi dedicati agli operatori del settore e ai gamer. Gli E3 Industry Days si svolgeranno da martedì 13 giugno a giovedì 15 giugno e saranno riservati agli operatori del settore, alla stampa e ai content creator previa registrazione e si terrano nella West Hall e nella South Hall. Gli E3 Gamer Days avranno luogo giovedì 15 giugno e giovedì 16 giugno nella sola South Hall, con accesso per pubblico, operatori del settore e media.

La West Hall, riservata esclusivamente agli Industry Days, è stata creata sulla base dei feedback forniti dagli sviluppatori e presenterà innovative soluzioni in grado di ovviare alla scomoda necessità di connettersi al di fuori della sala principale. Tra queste novità, sale riunioni da prenotare in loco e un fornitissimo bar posizionato nel cuore dell’evento.

Per sfruttare al massimo le opportunità di networking, GamesIndustry.bizospiterà esclusivi eventi 'Meet the Investors' e 'Meet the Brands'pensati per creare un punto di contatto tra sviluppatori, publisher, investitori e produttori di merchandise.

La E3 2023 Digital Weekinizierà domenica 11 giugno e sarà scandita da importanti showcase online, tra questi: PC Gaming Show, Future Games Show, Guerilla Collectivee Black Voices in Gaming. ReedPop, la forza trainante dietro ad alcuni dei più grandi eventi gaming, come PAX ed EGX, ed eventi dedicati ai fan, come lo Star Wars Celebration, annuncerà nelle prossime settimane il programma completo delle conferenze stampa di publisher e indie.

ReedPop è inoltre orgogliosa di annunciare Paragon come streaming partner ufficiale dell’E3 2023. Inoltre, la piattaforma di eventi premium MeetToMatch sarà principale partner e sponsor dell’E3, portando la propria esperienza e facilitando così le connessioni tra tutti i partecipanti.

“Sappiamo che è stata una lunga attesa, siamo orgogliosi di poter finalmente iniziare a condividere maggiori dettagli sui contenuti all’E3, molte novità saranno presto svelate”, commenta Kyle Marsden-Kish, ReedPop VP of Gaming. “ReedPop è entusiasta di riportare un rinnovato E3 all’attenzione del pubblico come evento cardine per l’industria videoludica e per i suoi fan”.

Compagnie AAA, indie, tech e hardware si sono già impegnate a tornare all’LA Convention Center. Il roster completo degli espositori sarà presto annunciato.

Per supportare la stampa internazionale, ReedPop ha deciso di collaborare con alcune delle più importanti agenzie di comunicazione in tutto il mondo, tra cui Stride PR (Nord America, UK, Australia, Nuova Zealand), LabCom (Italia), Marchsreiter Communications (Germania, Svizzera, Austria), Best Vision PR (Spagna, Portogallo, LATAM), Warning Up (Francia) e Ryu’s Office Inc (Giappone, Cina, Corea).

Altre News per: 2023aperteregistrazionimedia