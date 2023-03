Trust - consigli per una postura corretta al Computer

In aiuto gli accessori Home&Office di Trust

Mantenere una postura corretta in ufficio o davanti al pc è essenziale per prevenire dolori muscolari. Sia che siamo in ufficio o lavoriamo in smart working, passare molte ore seduti davanti a un computer può mettere a dura prova il benessere della schiena, del collo e dei polsi.

Bastano pochi accorgimenti e gli accessori giusti come quelli proposti da Trust, per avere uno spazio di lavoro sia da remoto che in presenza non solo funzionale e produttivo, ma anche ideale per stare meglio a livello fisico.

Ad esempio, un rialzo per laptop può aiutare a mantenere il monitor all'altezza giusta e a ridurre la tensione sul collo, o ancora, un mouse verticale può agevolare la posizione del polso e il movimento della mano. Anche una sedia ergonomicamente progettata e un cuscino per la schiena possono essere utili per dare sollievo ad una schiena già sollecitata.

Queste alcune proposte firmate Trust:

GXT RESTO 708R – sedia gaming - ergonomica regolabile, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco e lavoro. La sedia Resto comprende due cuscini rimovibili e regolabili, un cuscino lombare che garantisce un supporto e sollievo in più alla schiena. Il cuscino per il collo riduce la tensione e si può trasformare in un poggiatesta.

Prezzo: €249,99

Disponibile nei colori: bianco, rosso, nero, blu

VOXX - Mouse wireless ergonomico ricaricabile con display digitale e design verticale per offrire il comfort ottimale. Questo design garantisce un posizionamento più naturale della mano, riducendo la tensione sul braccio e il polso. Senza fili, lavora con ricevitore USB o Bluetooth e basterà collegarsi per ricaricarlo, il display a LED indicherà lo stato della batteria.

Prezzo: €54,99





Exto – supporto raffreddante per laptop in alluminio con una grande ventola da 180 mm e altezza regolabile.

Realizzato con materiali riciclati è adatta a qualsiasi laptop fino a 16 pollici. L’altezza regolabile in 8 scalini migliora l’ergonomia e garantisce il massimo comfort.

Prezzo: €34,99





Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul

webshop Amazon di Trust

.





