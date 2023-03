Overwatch 2 - oggetti e cosmetici basati su One-Punch Man

La prima grande collaborazione di Overwatch® 2 aggiunge

Una caterva di oggetti cosmetici collezionabili basati sull'anime noto a livello globale, One Punch Man, è disponibile ora in Overwatch® 2, il gioco d'azione a squadre con cross-play disponibile a chiunque di Blizzard Entertainment. La collezione segna la prima grande collaborazione per l'universo di Overwatch e apre le porte a possibili idee per crossover futuri.

"Da grandi fan di anime e di One Punch Man, siamo più che lieti di proporre questa collaborazione ai nostri giocatori e giocatori da tutto il mondo," ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "L'universo di Overwatch è una visione ottimistica della Terra del prossimo futuro, per cui perché Doomfist non dovrebbe fare il cosplay di Saitama?"

One Punch Man racconta la storia di Saitama, un supereroe adorabile che può sconfiggere qualunque nemico con un solo pugno, e della noia crescente che prova perché non riesce a trovare avversari degni della sua forza. La collezione di oggetti cosmetici include quattro modelli in cosplay degli eroi basati sui personaggi dell'anime: Doomfist Saitama, Genji Genos, Kiriko Tatsumaki e Soldato-76 Spatent Rider, quest'ultimo ottenibile completando sfide in gioco.

La collezione di oggetti cosmetici di One Punch Man sarà disponibile tramite il negozio di gioco fino al 6 aprile. La serie anime One Punch Man è disponibile sulle piattaforme di streaming.

Su Overwatch 2

Overwatch 2 parla di un mondo per il quale vale la pena combattere, una visione ottimistica della Terra nel prossimo futuro, dove super soldati, scienziati, cyborg e Omnic si scontrano per il controllo di località ispirate al mondo reale provenienti da tutto il globo. Con ben 36 eroi diversi, ognuno dotato di potenti abilità e armamenti, combattenti presso un'ampia gamma di mappe e luoghi dove i giocatori devono collaborare e adattarsi a una grande varietà di situazioni uniche.

Overwatch 2 prevede un negozio di gioco, un Pass Battaglia gratuito per tutti i giocatori e un Pass Battaglia Premium acquistabile a ogni stagione. Attualmente alla Stagione 3, basati sulla mitologia asiatica, sia il percorso gratuito del Pass Battaglia che quello a pagamento del Pass Battaglia prevedono oggetti ottenibili come modelli, portafortuna, pose vittoriose, highlight, spray, icone giocatore, battute audio e altro ancora. Il Pass Battaglia Premium della Stagione 3 include un modello mitico per Kiriko, un nuovo grado di modelli personalizzabile per Overwatch 2. Il gioco è disponibile su PC Windows® tramite Battle.net®, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 e Nintendo Switch™.

