Someday You'll Return: Director's Cut, in arrivo per console

CBE Software e Bohemia Interactive rendono disponibile “Someday You'll Return: Director's Cut”, gioco in arrivo per la prima volta anche per console



A meno di 3 anni dalla prima release, l’acclamato “Someday You'll Return” ha appena ricevuto un significativo miglioramento da CBE Software con la Director's Cut. La versione estesa del gioco, recentemente migliorata, è in pubblicazione da Bohemia Interactive e offre centinaia di miglioramenti e aggiunte sia ai contenuti che al gameplay. Inoltre, i possessori di PlayStation saranno entusiasti di sapere che l'atmosfera cupa e la potente storia del gioco, ambientata nelle profondità delle foreste morave, saranno disponibili per la prima volta. Someday You'll Return: Director's Cut è ora disponibile su Steam a 19,99 dollari e sul PlayStation Store a 24,99 dollari. I precedenti possessori del gioco riceveranno gratuitamente la versione migliorata.L'originale Someday You'll Return (pubblicato nel 2021) è un gioco horror psicologico acclamato dalla critica e sviluppato da CBE Software. Con Someday You'll Return: Director's Cut, il gioco è stato notevolmente migliorato e ampliato ed è ora disponibile per PlayStation 4 e 5, oltre che per PC.Someday You'll Return è un gioco incentrato sulla storia della ricerca di Stela, una giovane ragazza dispersa nelle surreali foreste della Moravia meridionale. I giocatori assumono il ruolo del padre di Stela, Daniel, costretto a tornare nella foresta da cui ha giurato di stare lontano. Il gioco affronta i concetti di paura, menzogna e paternità, oltre a mettere il protagonista contro il proprio passato. Sono presenti numerosi elementi fantasy e horror, in cui non è sempre chiaro cosa sia reale e cosa no, o chi sia il vero mostro.

Il Trailer di Someday You'll Return: Director's Cut



Disponibile per PS4 e PS5 (con supporto haptic control)

Significativi miglioramenti e ottimizzazioni alla fluidità di gameplay

Supporto DLSS

Miglior illuminazione generale

Pieno supporto per i controller Xbox e PlayStation

Gameplay più dinamico (es. meno momenti di “camminata”)

Scene più intense e terrificanti

Nuovi puzzle

Nuovo finale nascosto (per la modalità New Game+)

Nuovi tutorial interattivi per alchimia e erboristeria

Photo mode

Sound system migliorato e oltre 30 minuti di nuove musiche

Localizzato in 7 nuove lingue

Fixing generale dei bug

In Someday You'll Return: Director's Cut, i giocatori devono usare il loro ingegno, una mappa e i cartelli turistici locali per esplorare un paesaggio che è allo stesso tempo affascinante e insidioso. Il mondo è pieno di vecchi ricordi, accampamenti abbandonati, colline scoscese, paludi cupe e bunker crollati. È all'interno di queste foreste magiche, ispirate al paesaggio della Moravia meridionale, che si nascondono storie, enigmi e pericoli sconosciuti.Il gioco offre anche un'ampia possibilità di crafting, che consente di modificare, smontare e creare nuovi artefatti con gli oggetti raccolti durante i viaggi per far progredire la storia. Sono incluse anche le antiche arti dell'erboristeria e dell'alchimia. In questo modo i giocatori possono creare pozioni mistiche che li aiuteranno a risolvere enigmi difficili e li porteranno a scoprire la verità su Stela."Someday You'll Return: Director's Cut è il compendio di oltre due anni di intenso lavoro su un titolo di cui io e Lukáš Medek siamo molto orgogliosi. Sebbene l'intenzione originaria fosse solo quella di effettuare il porting del gioco su console, di completare il supporto adeguato per i controller e di localizzare il gioco in più lingue, grazie alla collaborazione con Bohemia Interactive, Director's Cut include ora molti nuovi contenuti e caratteristiche, nonché aggiustamenti al gameplay e una migliore fluidità generale. Oltre alle nuove caratteristiche, il gioco include oltre mille correzioni e miglioramenti che rendono l'esperienza di gioco incomparabilmente migliore. Sono fermamente convinto che i giocatori apprezzeranno lo sforzo e si immergeranno nell'esplorazione dei segreti dell'oscura storia della ricerca della figlia scomparsa", afferma Jan Kavan di CBE Software, il principale creatore del gioco.

Altre News per: somedayreturndirectorarrivoconsole