Travolto da scuolabus a Fermo : muore bimbo

. Un bambino di un anno e mezzo è stato ucciso da uno scuolabus che doveva accompagnare a scuola la sorellina maggiore. E' avvenuto in provincia di Fermo. Il bambino aveva seguito la madre, che accompagnava la sorella,e si era ritrovato sulla traiettoria del mezzo mentre ripartiva. Inutili i soccorsi, il bimbo era morto sul colpo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. La famiglia del bimbo, di origine pakistana, vive a Casette d' Ete.

"Un'immensa tragedia. Non ho parole per descrivere cosa è successo." Queste sono le parole del sindaco di Sant'elpidio A Mare, Alessio Pignotti, tra le prime ad attingere al posto del tragico incidente, cercando di portare conforto ai parenti del bambino che morì in un anno e mezzo sopraffatto dallo scuolabus che aveva appena caricato la sua sorellina.

