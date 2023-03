WWE 2K23 DLC

WWE® 2K23 con 24 Superstar e Leggende

giocabili grazie ai contenuti post-lancio





Oggi, 2K ha svelato la tabella di marcia per gli aggiornamenti dei contenuti post-lancio di WWE 2K23, conle Superstar WWE più amate dai fan, le Leggende e diverse stelle nascenti di NXT che fanno il loro debuttonel franchise. In totale, saranno disponibili cinque pacchetti di contenuti post-lancio con 24 nuovi personaggi giocabili, che offriranno ai giocatori nuovi incontri per i mesi a venire. I pacchetti di contenuti post-lancio sonodisponibili per l'acquisto individuale, mentre il set completo di pacchetti è incluso nel Season Pass e nella Deluxe Edition.

Le superstar del DLC includono: il tre volte ex campione del mondo Bray Wyatt, gli ex campioni tag team diRaw Luke Gallows e Karl Anderson, i WWE Hall of Fame Scott Steiner e Rick Steiner, l'icona di HollywoodZeus, il commentatore di SmackDown e cinque volte campione intercontinentale Wade Barrett e la tre voltecampionessa WWE Divas Eve Torres.

Di seguito i nomi dei pacchetti, le date e le aggiunte degne di nota:

Steiner Row Pack

Data: 19 Aprile

Scott Steiner;

Rick Steiner;

Top Dolla;

Ashante Adonis;

B-Fab – Solo Manager, non Superstar giocabile.

Pretty Sweet Pack

Data: 17 Maggio

Karl Anderson;

Luke Gallows;

Tiffany Stratton;

Elton Prince;

Kit Wilson.

Race to NXT Pack

Data: 14 Giugno

Harley Race;

Ivy Nile;

Wendy Choo;

Tony D’Angelo;

Trick Williams.





Revel with Wyatt Pack

Data: 19 Luglio

Bray Wyatt;

Zeus;

Valhalla;

Joe Gacy;

Blair Davenport.

Bad News U Pack

Data: 16 Agosto

Eve Torres;

Wade Barrett;

Damon Kemp;

Andre Chase;

Nathan Frazer.

Season Pass include inoltre il MyRISE Mega-Boost, con 200 punti attributo aggiuntivi, oltre al Supercharger,che sblocca tutte le WWE Legends del gioco base e le arene dei throwback.

WWE 2K23 Deluxe Edition disponibile dal prossimo 14 Marzo 2023.

WWE 2K23 Standard Edition disponibile dal prossimo 17 Marzo 2023.

