Sabart - nuovo software per servizio al cliente

Sabart migliora il servizio al cliente con il nuovo software di previsione della domanda sviluppato da Ammagamma





Ottimizzare le attività di pianificazione e ridurre ulteriormente i tempi di risposta al cliente: per raggiungere questi obiettivi Sabart ha implementato il nuovo software di previsione della domanda sviluppato da Ammagamma, tech company che offre soluzioni di intelligenza artificiale alle imprese. Il sistema consente all’azienda di individuare i trend di mercato e di impostare strategie ad hoc in base alle previsioni per rendere più efficiente la gestione di un elevato numero di referenze: oltre 120mila a catalogo, di cui circa 75mila a magazzino, caratterizzate da una forte stagionalità.

Per affrontare le sfide del mercato attuale, caratterizzato da un clima di forte incertezza, Sabart, una delle più importanti realtà italiane nella distribuzione di ricambi e accessori per i settori forestale, giardinaggio, agricolo e antinfortunistica, ha avviato la digitalizzazione del processo di pianificazione attraverso l'implementazione di Ahead, software di demand forecasting basato su AI e sviluppato da Ammagamma, tech company che offre soluzioni di intelligenza artificiale alle aziende.

Da sempre vocata all’innovazione grazie a tecnologie di ultima generazione, Sabart si pone l’obiettivo di migliorare costantemente il livello di servizio ai clienti: già prima della pandemia l’azienda registrava ottime performance in termini di evasione ordini, con il 97% delle righe ordine consegnate nelle 24 ore successive. L'obiettivo è tornare ai livelli pre-pandemia: il nuovo software di forecasting consente di ottimizzare le attività di pianificazione e di incrementare la reattività nella risposta alle esigenze dei clienti.



Il sistema Ahead permette all’azienda di individuare i trend di mercato e di impostare strategie ad hoc in base alle previsioni per rendere più efficiente la gestione di un elevato numero di referenze: oltre 120mila a catalogo, di cui circa 75mila a magazzino, caratterizzate da una forte stagionalità.



La soluzione adottata consiste in un insieme di modelli di AI di demand forecasting che, sulla base delle serie storiche, calcolano l’andamento futuro (di breve e lungo periodo) della domanda di mercato. Il sistema è inoltre dotato di una web app operativa che permette di vedere i risultati di tali modelli e di integrare le informazioni commerciali per definire il miglior piano di acquisti. Grazie al sistema Ahead, gli operatori di Sabart hanno potuto migliorare la pianificazione della domanda, riducendo del 75% l’errore di previsione, integrando le promozioni commerciali in maniera efficace ed efficiente ed eliminando le attività manuali a basso valore aggiunto.



“La scelta del partner è stata fondamentale, perché Ammagamma ci ha fornito un progetto evoluto dal punto di vista Al, con un alto livello di personalizzazione.” – spiega Ruggero Cavatorta, Amministratore Delegato di Sabart. – “L'intelligenza artificiale ci consente di consegnare alla nostra rete vendita informazioni utili sulle tendenze future, ampliando l'orizzonte temporale di cui abbiamo visibilità. E, allo stesso tempo, ottimizzare le scorte di magazzino per fornire i prodotti nei tempi e nelle quantità richieste dai clienti che ogni giorno si affidano a Sabart per affrontare le sfide di mercato.”



“La soluzione di AI che abbiamo sviluppato per Sabart permette di rispondere in maniera tempestiva ai clienti, addirittura anticipandone le esigenze.” - afferma David Bevilacqua, Amministratore Delegato Ammagamma - “Supportare Sabart in questo percorso di digitalizzazione, però, ci permette di dare un contributo ancora più importante allo sviluppo dell’azienda: abbiamo usato le soluzioni di AI per accompagnare Sabart verso una migliore efficienza nei processi e una maggiore competitività sul mercato.”

