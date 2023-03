GeForce NOW aggiornamento di marzo

19 nuovi titoli in arrivo nel cloud, tra cui "Disney Dreamlight Valley"

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l’arrivo di19 nuovi giochi nel mese di marzo che saranno disponibili per tutti gli utenti abbonati al servizio. Questo mese soddisferemo i gusti di tutti i gamer: i fan della Disney potranno ammirare la magicaDisney Dreamlight Valley, sempre in arrivo nel corso del mese, mentre per chi è alla ricerca di un po' di azione ed è a caccia dei mostri più temibili potrà giocare -a partire da oggi - aMonster Hunter Rise di Capcom, che include l'ultimo Title Update 4 gratuito e il ritorno di Elder Dragon Velkhan.

Lanciati nella Disney Dreamlight Valley di Gameloft, che ti permetterà di vivere un’avventura epica insieme agli amati personaggi della Disney e della Pixar; mettiti alla prova raccogliendo tutti gli oggetti decorativi così da personalizzare la tua casa. Porta la tua passione per la Disney anche sul cloud e gioca su tutti i dispositivi, senza preoccuparti dello spazio di download o dei requisiti di sistema.

Inoltre, già da oggi sono disponibili per gli utenti nuovi e importanti espansioni dei contenuti.Eleventh Hour, stagione 4 di Battlefield 2042, porta con sé molte novità per aiutare i giocatori a dominare nelle battaglie: una nuova mappa di gioco, uno Specialista, nuove armi e nuovi mezzi di trasporto. In aggiunta, i Guardians possono giocare a Lightfall in streaming, l'ultima espansione diDestiny 2, che si rinnova con una nuova campagna, nuovi attrezzi e armi Exotic, un nuovo raid per sei giocatori e molto altro ancora.

Ecco l’elenco dei 3 nuovi giochi disponibili per lo streaming a partire da questa settimana:

Monster Hunter Rise ( Steam )

Voltaire: The Vegan Vampire (Nuovo lancio su Steam

(Nuovo lancio su Rise of Industry (Gratuito su Epic Games Store )

Di seguito la lista completa dei titoli in arrivo nel mese di marzo, tra cui11 giochi disponibili al momento del lancio, DREDGE, Big Ambitions, The Legends of Heroes: Trails to Azure,Ravenbound e altro ancora.

Hotel Renovator (Nuovo lancio su Steam

(Nuovo lancio su Clash: Artifacts of Chaos (Nuovo lancio su Steam , 9/03)

Figment 2: Creed Valley (Nuovo lancio su Steam , 9/03)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Nuovo lancio su Steam , 9/03)

Big Ambitions (Nuovo lancio su Steam , 10/03)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Nuovo lancio su Steam , 14/03)

Smalland: Survive the Wilds (Nuovo lancio su Steam , 29/03)

Ravenbound (Nuovo lancio su Steam

(Nuovo lancio su DREDGE (Nuovo lancio su Steam

(Nuovo lancio su The Great War: Western Front (Nuovo lancio su Steam , 30/03)

System Shock (Nuovo lancio su Steam e Epic Games Store )

Amberial Dreams ( Steam )

Disney Dreamlight Valley ( Steam e Epic Games Store )

No One Survived ( Steam )

Symphony of War: The Nelphilim Saga ( Steam )

Tower of Fantasy ( Steam )





