“L’AI non esiste”: la provocazione lanciata da Ammagamma per stimolare il pensiero critico sull’AI





Ammagamma presenta il nuovo sito e lancia la campagna di comunicazione “L’AI non esiste” che mira a sensibilizzare sui temi dell’AI ponendo l’attenzione sugli impatti potenziali di questa tecnologia.

In risposta al crescente dibattito mediatico sull’AI e sul suo ruolo nei confronti dell’essere umano, Ammagamma, tech company che offre soluzioni di AI alle aziende, prende una posizione chiara e lancia una campagna di comunicazione attraverso il suo nuovo sito, partendo da una provocazione: “L’AI non esiste”.

L’AI non esiste

Attraverso questo messaggio Ammagamma evidenzia la necessità di distinguere ciò che è AI da ciò che viene erroneamente considerato tale. A fronte di una narrazione “vuota”, che tende a parlare di AI in maniera imprecisa, criptica, l’azienda invita a parlarne in modo chiaro, accessibile e critico, ponendo l’attenzione sugli impatti potenziali di questa tecnologia. Una narrazione fattiva, fatta cioè di applicazioni reali, di progetti e risultati concreti, da contrapporre alla narrazione superficiale, potenzialmente manipolativa e omologante, oggi sempre più diffusa sui media.

Ammagamma, attraverso le proprie soluzioni di AI, vuole stimolare un cambiamento concreto, con e per le persone, aiutandole a migliorare l’organizzazione del lavoro, a ottimizzare i processi produttivi, a risparmiare materie prime ed energia. Allo stesso tempo, l’azienda si impegna a rendere accessibile e comprensibile a tutti questa tecnologia, favorendo lo sviluppo di un pensiero critico sul suo ruolo e sulle sue implicazioni.

“Attraverso l’intelligenza artificiale, che altro non è che matematica applicata, abbiamo oggi la possibilità di trasformare la quotidianità valorizzando la vita umana, e di questo cambiamento vogliamo essere parte. Vogliamo che a parlare siano i risultati concreti dell’AI, dare voce alle persone che usano le nostre soluzioni nel loro quotidiano, perché solo loro possono dirci di cosa hanno bisogno per cambiare. Solo loro possono dire se l’AI esiste.” - Fabio Ferrari, Fondatore e Presidente Ammagamma

Altre News per: l’aiesiste”provocazionelanciataammagamma