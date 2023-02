MWC 2023 - ZTE presenta prodotti di Innovazione Digitale

ZTE al MWC 2023 presenterà prodotti e soluzioni più efficienti, ecologici e all'avanguardia, dando forma all'Innovazione Digitale

ZTE Corporation, leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, prenderà parte al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo 2023, presentandosi con il tema "Shaping Digital Innovation", esibendo un'ampia gamma di prodotti e soluzioni più efficienti, ecologici e all'avanguardia.

In particolare, ZTE esporrà le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), mostrando i recenti progressi raggiunti nelle aree Ultra-Efficient Network, Digital Expansion, Boundless Future e Smart Life al 3F30, padiglione 3, Fira Gran Via.

Per quanto riguarda la costruzione della rete infrastrutturale, ZTE presenta una soluzione end-to-end di implementazione per ultra-efficient networks, aiutando gli operatori a raggiungere una connettività migliore in tutti gli ambienti. La più recente soluzione UniSite per l'accesso wireless aiuterà gli operatori a sviluppare in modo affidabile diverse tecnologie, quali: le reti full-band e multi-RAT con un TCO ottimale e pronte per l'evoluzione avanzata del 5G; la soluzione Turbo Core per integrare la flessibilità del software e l'efficienza dell'hardware con schede di accelerazione delle funzioni professionali per massimizzare il valore di ogni bit; le soluzioni di trasporto 400G ad alte prestazioni per tutti gli scenari con capacità raddoppiata e la più lunga distanza di trasmissione backbone del settore; la più alta PON 10G integrata a 16 porte e la prima scheda PON Combo 50G del mercato che supporta la coesistenza e l'evoluzione di tre generazioni tecnologiche.





Per quanto riguarda l'assistenza agli operatori nell'espansione del business digitale, ZTE esporrà servizi digitali one-stop attraverso l'integrazione di servizi di rete e cloud, aiutando gli operatori a esplorare nuovi mercati blue ocean. Nel campo del ToB, ZTE presenterà il Mini5GC più piccolo del settore: l'unica stazione base wireless con potenza di calcolo incorporata, con la soluzione NodeEngine, i gateway industriali di varie forme - come il gateway video e il gateway TSN (Time Sensitive Networking) ­- e i prodotti di accesso ottico per i campus. Inoltre, ZTE presenterà una soluzione di private network as a service con implementazione on-demand, integrazione di servizi di rete cloud, prestazioni precise e O&M semplice. ZTE utilizzerà i PLC basati su cloud, il digital twin, la machine vision, i robot e gli AGV per realizzare fabbriche con connessione completa 5G, che rappresentano la migliore pratica nella produzione intelligente. Nel settore ToH, inoltre, l'azienda offrirà esperienze whole-home gigabit-plus, basate sul Wi-Fi 7 e sulla soluzione fiber-to-the-room (FTTR) home networking, supportando gli operatori nella fornitura di servizi innovativi e a valore aggiunto attraverso l'espansione del loro ecosistema digitale.





Per quanto riguarda il risparmio energetico, ZTE presenterà la soluzione PowerPilot Pro che riduce in modo intelligente il consumo energetico delle reti fino al 35% e conserva l'energia durante l'intero processo, includendo soluzioni per l'energia solare full-scenario in loco, un data center di nuova generazione e un nuovo sistema di stoccaggio intelligente dell'energia, creando una rete di telecomunicazioni ecologica e ad alta efficienza energetica.





Di fronte a un futuro senza confini, ZTE intende concentrarsi sulle pratiche innovative nell'evoluzione 5G-Advanced e sulle future reti ottiche, presentando una serie di innovazioni all'avanguardia come il dynamic RIS: il primo prototipo di full-duplex in sub-banda del settore, una soluzione che integra comunicazione, rilevamento e calcolo. ZTE porterà anche la rete ottica del futuro e adotterà tecnologie come la fibra a nucleo cavo e il backplane ottico OXC a 32 dimensioni per ottenere una latenza inferiore, prestazioni di trasmissione più elevate e un consumo energetico ridotto.





Per quanto riguarda la vita "digitale e intelligente", ZTE esibirà una serie di prodotti che possono essere applicati in diversi scenari, tra cui sport e salute, intrattenimento audio e video, affari e viaggi, casa e istruzione. Tra questi, ZTE Axon, ZTE Blade, l'intera serie Nubia di prodotti di elettronica di consumo e una serie completa di soluzioni per la banda larga mobile (MBB), l'accesso wireless fisso (FWA) e l'Internet of Things (IoT). Saranno inoltre esposte diverse novità di grande interesse, tra cui il primo tablet 3D al mondo AI-powered eyewear-free, e gli occhiali AR che offrono super esperienze audiovisive. ZTE, uno dei principali fornitori al mondo di terminali a banda larga mobile 5G, rilascerà anche la quinta generazione di prodotti 5G FWA e la versione GIS al MWC 2023.

In qualità di partner program del MWC, ZTE terrà un forum sull'innovazione industriale internazionale dal titolo "Shaping Digital Innovation" al MWC 2023. I leader mondiali dell'industria ICT , i pionieri dei settori verticali correlati, gli esperti di società di consulenza e altri eco-partner saranno invitati a discutere diversi temi attuali durante il forum, tra cui le tendenze di sviluppo delle reti future e come aumentare ulteriormente la produttività dell'intelligenza digitale. Il MWC 2023 includerà anche eventi organizzati da ZTE Mobile Devices per presentare i prodotti 5G FWA e una nuova linea di terminali innovativi.

Nei prossimi giorni, ZTE ospiterà anche una serie di eventi di lancio insieme a China Telecom, China Unicom e alcuni operatori di telecomunicazioni. La multinazionale cinese parteciperà inoltre a cinque forum dedicati ai temi organizzati da GSMA, durante i quali ZTE condividerà approfondimenti e casi pratici con operatori globali, partner del settore e opinion leader su diversi argomenti importanti per l'industria, tra cui la produzione intelligente, la sostenibilità e il metaverso, con l'obiettivo di aiutare i clienti a creare nuovi valori per l'industria.

Contestualmente, ZTE trasmetterà in diretta gli eventi del MWC 2023 su un sito web appositamente creato, per offrire ai clienti di tutto il mondo una panoramica dei momenti salienti della fiera. Il sito web sarà anche il luogo in cui il CEO di ZTE Xu Ziyang e vari rappresentanti del team esecutivo condivideranno le ultime scoperte sull'era dell'intelligenza digitale, compreso il piano dell'azienda di fornire congiuntamente nuovi valori e guidare una crescita nell'ambito dell'intelligenza digitale in un contesto di trasformazione digitale accelerata, approfondendo le collaborazioni con i clienti e i partner globali e facendo progredire l'intelligenza digitale e la bassa carbonizzazione.

Per ulteriori informazioni, lo stand ZTE si trova al Padiglione 3, 3F30, Fira Gran Via al Mobile World Congress 2023, oppure visitate il sito ufficiale.

