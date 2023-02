Xiaomi 13 Series arriva in collaborazione con Leica

Per la prima volta, gli utenti potranno sperimentare sui nuovi device Xiaomi un comparto fotografico di livello professionale dotato dell'autentica esperienza Leica



Xiaomi ha presentato oggi, con un evento dedicato tenutosi a Barcellona, Xiaomi 13 Series, l’ultima Serie di smartphone flagship da oggi disponibile sui mercati internazionali. Grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica, e alla partnership strategica tra le due aziende nell’ambito dell’Imaging Technology, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro mirano a offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone. I due attesissimi modelli di punta, orgogliosamente realizzati in collaborazione con Leica, offrono lenti ottiche professionali Leica, oltre a una serie di funzionalità computazionali e software avanzate per dare vita ad un'autentica Leica experience. Altre caratteristiche premium includono l'ultimo Snapdragon® 8 Gen 2 e il Surge battery management system di Xiaomi, che garantisce altissime prestazioni su tutti i fronti.“L’esperienza con Xiaomi 13 Series mi ha davvero impressionato, per me è stata un vero e proprio game changer”, ha dichiarato Steve McCurry, fotografo di fama mondiale presente nell'International Photography Hall of Fame, primo vincitore del Leica Hall of Fame Award e ambassador Leica, esprimendo il suo entusiasmo per il debutto internazionale di Xiaomi 13 Series. Durante il lancio è stato presentato anche Xiaomi 13 Lite, che offre eccellenti funzionalità di portrait imaging e opzioni fotografiche estese particolarmente adatte a un pubblico giovane.“La collaborazione con Leica ci ha permesso di creare una serie di smartphone che non esitiamo a definire come il nostro capolavoro. Smartphone per pochi, con i quali non inseguiamo il successo commerciale ma la completezza tecnica e un grande carattere, adatti a chi vuole il massimo da Xiaomi e a chi vuole distinguersi con stile. Grazie a questo imaging system congiunto che coinvolge sia hardware che software l'obiettivo è che anche chi acquista Xiaomi 13 Series possa creare il proprio capolavoro” - afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.Ogni aspetto del comparto camera di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dall'hardware alla qualità dell'immagine, fino al design UI/UX, è stato creato in collaborazione con Leica per offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. Entrambi i dispositivi sono dotati di una tripla fotocamera con lenti ottiche Leica.Il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH. di Xiaomi 13 Pro copre lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 ultra-grande da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm. Visto per la prima volta su Xiaomi 12S Ultra, il sensore IMX989 è il più grande mai incorporato in uno smartphone. Grazie all'elevata gamma dinamica, alle superbe capacità di cattura della luce e alla rapidità di risposta, il sensore di grandi dimensioni garantisce immagini colorate con un contrasto netto e texture definite che rivelano ogni dettaglio.Inoltre, grazie alla tecnologia di messa a fuoco interna di livello DSLR, il nuovo teleobiettivo da 75mm dello smartphone utilizza un design a lente flottante per ottenere una gamma focale da 10cm all'infinito, perfetta per inquadrare ritratti mozzafiato e splendidi primi piani. Xiaomi 13 invece ha uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e dispone anche di un teleobiettivo da 75mm, in modo tale che entrambi i telefoni offrono un'ampia gamma di dettagliate opzioni di impostazione della fotocamera, entusiasmanti sia per gli appassionati di fotografia che per i fotografi professionisti. Inoltre, il sistema master-lens, una funzione software, offre una grande lunghezza focale e profondità di campo per catturare ritratti perfetti; e gli utenti possono selezionare due stili fotografici distinti - Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, che offrono possibilità estetiche differenziate per immagini in grado di mantenere precisione e saturazione moderata. Con un'interfaccia utente accattivante e facile da usare, sono presenti anche altre funzionalità accattivanti come i filtri Leica, la filigrana Leica e il classico suono dell'otturatore Leica.

Grazie a Xiaomi Imaging Engine, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 presentano le migliori capacità fotografiche computazionali tra tutti i flagship Xiaomi. Non solo la velocità di acquisizione delle foto è migliorata, ma i dispositivi sono anche in grado di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimento con Xiaomi ProFocus, elevando ulteriormente l'esperienza fotografica complessiva.Offrendo una grande ottimizzazione delle immagini, entrambi gli smartphone consentono la regolazione manuale dei parametri di scatto in modalità Pro. In particolare, Xiaomi 13 Pro supporta i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe, lasciando ai professionisti un maggiore spazio per il post-editing su Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro eccellono anche nelle riprese video. Strumento eccezionale per i videografi di livello professionale, entrambi i dispositivi consentono agli utenti di "Creare in Dolby Vision®" con colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli ricchi; di catturare video 4K Ultra Night; e di offrire la stabilizzazione video HyperOIS per catturare video di qualità eccezionale.Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, vantando un'elaborazione grafica potenziata da un miglioramento delle prestazioni della GPU e dell'efficienza energetica rispettivamente del 42% e del 49% rispetto alla generazione precedente. Anche le performance della CPU e la relativa efficienza energetica sono state ottimizzate rispettivamente del 37% e del 47%¹, garantendo potenti prestazioni al servizio di fluidità e velocità nella gestione di attività come la computational photography, la real-time AI e il gaming, prolungando al contempo la durata della batteria quotidiana.I dispositivi offrono anche il supporto Wi-Fi 7 con il sistema di connettività mobile Qualcomm® FastConnectTM 7800. La tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link di Xiaomi 13 Pro consente connessioni multiple e simultanee a 5GHz e 6GHz ed è in grado di realizzare velocità ultra-elevate fino a 5,8Gbps, insieme a una latenza ridotta e a un'ottima capacità di rete.2 Xiaomi 13, invece, è dotato di funzionamento Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link ed è in grado di realizzare velocità di rete fino a 3,6Gbps.Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono dotati del battery management system Xiaomi Surge, un chip dedicato alla ricarica, sviluppato da Xiaomi per una maggiore longevità alla batteria. Dotato di una batteria da 4.500mAh, con la più alta densità di energia a parità di potenza, Xiaomi 13 durerà facilmente per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica turbo via cavo da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W. Nel frattempo, Xiaomi 13 Pro vanta una batteria ancora più grande da 4.820mAh con HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.Disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green, Xiaomi 13 adotta un elegante design che combina schermo e bordi piatti con un design posteriore curvo 2.5D. Attraente e comodo da tenere in mano, Xiaomi 13 è caratterizzato da un incredibile rapporto schermo/corpo pari al 93,3% e da cornici ultrasottili di 1,61mm,4 che offrono un'esperienza visiva incredibile soprattutto per un dispositivo di queste dimensioni. Dotato di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,36", Xiaomi 13 garantisce la visualizzazione di contenuti con un'accuratezza dei colori e una luminosità di prim'ordine grazie al materiale AMOLED E6 a fronte di un consumo energetico ridotto.Xiaomi 13 Pro, invece, è caratterizzato da un corpo in ceramica 3D-curved per un look uniforme che si sviluppa in maniera fluida fino alla fotocamera. Disponibile in due colori, Ceramic White e Ceramic Black, è piacevolmente maneggevole, con un display AMOLED WQHD+ da 120Hz e un meraviglioso schermo grande 6,73". Grazie allo stesso materiale E6, è in grado di raggiungere una luminosità a schermo intero di 1.200 nits e una luminosità di picco di 1.900 nits, oltre a visualizzare colori accurati grazie al display TrueColor. Grazie al supporto di Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG e Dolby Atmos®, il dispositivo offre un'esperienza audiovisiva davvero coinvolgente. Entrambi i dispositivi offrono una resistenza alla polvere e all'acqua IP685, garantendo una protezione ottimale e la massima tranquillità.

In particolare, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 offriranno 3 generazioni di aggiornamenti del sistema Android e 5 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. Gli utenti dei due dispositivi hanno anche diritto a 6 mesi di prova gratuita per il cloud storage Google One fino a 2TB, che offre spazio di archiviazione più ampio per i ricordi scattati con il sistema di fotocamere di livello professionale, e fino a 6 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all'app YouTube Music. Inoltre, grazie al supporto della funzione digital key per auto di Android, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 consentiranno agli utenti di condividere le chiavi digitali dell'auto con i propri cari per sbloccare, bloccare e avviare l'auto.Inoltre, gli utenti di Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 riceveranno 1 riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall'acquisto. Per migliorare ulteriormente l'esperienza complessiva post-vendita, Xiaomi offre ora il servizio di garanzia internazionale per smartphone in oltre 40 mercati in tutto il mondo. Gli utenti degli smartphone Xiaomi 13 Pro che soddisfano le condizioni di garanzia del dispositivo possono usufruire del servizio di garanzia a livello internazionale presso qualsiasi fornitore di servizi autorizzato Xiaomi. Maggiori informazioni disponibili su mi.com.Xiaomi 13 Lite: versatilità con doppia fotocamera frontale per gli appassionati di social mediaXiaomi 13 Lite è pensato per un’utenza smartphone giovane e appassionata nella creazione di selfie, storie e scene uniche. Dotato di doppia fotocamera frontale e di funzioni software versatili, questo dispositivo è stato progettato appositamente per creare questo tipo di contenuti. Mentre la fotocamera frontale da 32MP cattura immagini cristalline, la fotocamera frontale da 8MP contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per ottenere un effetto sfocatura naturale negli autoritratti.

Ai social media content creator, il dispositivo offre poi anche funzioni utili e divertenti come Dynamic Framing, che rileva in modo intelligente il numero di persone nell'inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie; e poi Selfie zoom, Pocket mirror e Xiaomi Selfie Glow, tutti progettati per consentire di scattare selfie di alta qualità e videochiamare con facilità. Per supportare le operazioni quotidiane, Xiaomi 13 Lite è dotato di una potente piattaforma mobile Snapdragon® 7 Gen 1, di uno splendido display AMOLED a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67W. Il tutto in un corpo sottile 7,23mm, leggero 171g4 e dotato di una batteria da 4.500mAh, dando vita a una sensazione impareggiabile in mano, che mantiene un'usabilità quotidiana di lunga durata.



Prezzi e disponibilità



Xiaomi 13 Series sarà disponibile dal giorno 26 febbraio alle 17:00 su Amazon, mi.com e in vendita presso Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€.



Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 fino alle ore 23:59 del 12 marzo su Amazon.it e mi.com e presso Xiaomi Store Italia.



Il dispositivo sarà inoltre disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13 sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria:



- 8GB+256GB – a partire da 1099,90€. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 fino alle ore 23:59 del 12 marzo online su Amazon e mi.com, e presso Xiaomi Store Italia. Sarà inoltre disponibile nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.



- 12GB+256GB – a partire da 1199,90€. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 120 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 al 12 marzo alle ore 23:59 online (Amazon e mi.com) e presso Xiaomi Store Italia.



Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€ online su Amazon.it e mi.com, presso Xiaomi Store Italia, nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Il leader mondiale nella tecnologia continua a sorprendere i propri fan con tantissime novità! Tra i prodotti presentati ci sono i nuovi AIoT Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro eXiaomi Electric Scooter 4 Ultra.





Xiaomi Buds 4 Pro sono ora disponibili a partire da 249,99€ su mi.com e Xiaomi Store Italia.

Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile a partire da 299,99€ su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia.













