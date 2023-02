Lootbox Lyfe+ Recensione PS4

Lootbox Lyfe+ è un titolo avvincente, divertente con un tocco rertò!

In Lootbox Lyfe+ si gioca nei panni di Liam Cappello, l'ultimo Xoobotl esistente. Dopo un lungo sonno Liam si sveglia e vede che il pianeta è in rovina. Il colpevole di questo è Shadowleaf Irvine che ha introdotto il Lootboxes alla specie di Liam e tutti ne sono diventati dipendenti. Lentamente gli Xoobotl hanno smesso di spendere soldi per tutti gli oggetti, compresi cibo e acqua. Così ebbe inizio l'estinzione di massa. La missione di Liam Cappello è quella di cercare un modo per riportare la sua specie allo splendore. Questo vuol dire sfidare il malvagio Shadowleaf.

Il gameplay diè quello di un tipico. La difficoltà è stabilita dal giocatore che può cambiare il numero di cuori con cui iniziare e anche la quantità dei checkpoint. Isono non lineari e presentano molte sfide e pericolosi nemici. Durante la campagna andando avanti si sbloccheranno nuove aree e nuovi obbiettivi.

Gameplay Metroidvania Platform

Impara nuove abilità di movimento per dominare i livelli

Acquista potenziamenti e nuovi oggetti

11 aree da esplorare

Modalità Speedrun

Il gioco ha circameticolosamente realizzati che variano dalle montagne ai giardini, foreste, ecc. Questi livelli sono pieni di tesori e monete da raccogliere per acquistare potenziamenti speciali e potenziare. La mappa mostra ogni luogo e punto di viaggio rapido. Il titolo presenta varie modalità di gioco e si completa in circa; se invece si decide di finirlo la 100% le ore possono diventare anche 8 e oltre. Sugira bene senza mai un rallentamento e ha una grafica coloratissima.

