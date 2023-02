Lego Art Hokusai - La Grande Onda Recensione

Oggi vi parlo del nuovo set Lego Art Hokusai – La Grande Onda. Per chi non lo sapesse, la grande onda è una xilografia in stile ukiyo-e del pittore giapponese Hokusai pubblicata tra il 1830 e il 1831. L'opera raffigura un'onda gigante che minaccia alcune imbarcazioni al largo dell'odierna prefettura di Kanagawa. Dal primo di gennaio è possibile comprare questo nuovissimo set Lego che omaggia il pittore giapponese. Un set Lego Art davvero bellissimo da appendere in casa, ufficio, ecc. Come sempre, da più di 60 anni, i prodotti Lego sono di alta qualità e vengono realizzati in modo da soddisfare i più rigorosi standard di sicurezza globali.

All’interno della scatola sono presenti le bustine contenenti i lego. Il set comprendetutti all'interno delle proprie bustine, suddivise per tipo e numerate per facilitare il montaggio. All'interno della scatola principale vi è anche una seconda scatola più piccola che contiene altre bustine e un libretto di circacon i passaggi da seguire per completare l’opera. Nella scatola grande ci sono 11 bustine per realizzare la stampa artistica, mentre nellapiù piccola si trovano le restanti bustine per costruire il telaio. Il set è progettato sulle stesse basi degli altri; questo in particolare ha sei basi per la tela, due ganci, un separa mattoncini e una tessera decorativa con la firma di, mentre le sue misure sono 52 cm in altezza e 39 cm in larghezza. Il telaio e la stampa vengono costruiti separatamente e poi uniti per formare la grande opera. Inoltre, durante la costruzione si può scansionare ile ascoltare una traccia audio - divisa in varie tracce dalla durata di circa 1 ora e 25 minuti - appositamente studiata per lavorare al progetto in assoluto

Ilbeneficia della tavolozza colori dell'opera originale. È impressionante vedere le sfumature di blu, di grigio e marrone perfettamente riprodotte sin nel minimo dettaglio che regalando una profonditàmeravigliosa. L'effetto inè stato inserito perché altrimenti il set rischiava di sembrare troppo piatto e anonimo. Con il 3D, se guardato da una leggera distanza, gli uccelli, i, le barche e la schiuma risaltano molto, donando a chi lo guarda un colpo d'occhio fenomenale. Per completare il capolavoro è anche presente una tessera che riporta la firma di Hokusai da applicare all'opera per esporla in tutto il suo splendore. IlArt Hokusai – La Grande Onda ha un costo die, nonostante gli oltre 1800 pezzi, non è difficile da realizzare. Infatti, si costruisce in circa un'ora e mezza se si è pratici o poco più di due ore se si è alle prime armi.

Il set Lego Art Hokusai – La Grande Onda è forse il miglior set 3D mai realizzato dall'azienda danese. Anche se i pezzi sono molti non è complicato montarlo e risulta un'esperienza molto divertente. Da segnalare che durante la costruzione si potrà ascoltare la colonna sonora tramite lo scansionamento di un codice QR. Una volta finito si otterrà un quadro bellissimo pronto da appendere e ammirare. Consigliato!





