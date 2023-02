Il Playseat Trophy-Logitech G Edition è disponibile ora in tutto il mondo

Il nuovo cockpit per volanti e pedaliere Logitech G offre la più realistica e immersiva esperienza di gara.





Logitech G, brand di Logitech e leader nel mercato delle tecnologie da gaming, e Playseat, leader nella produzione e nell'innovazione di prodotti di alta qualità per i racing game, annunciano la disponibilità a livello mondiale del nuovo cockpit per volanti e pedaliere Logitech G: l'esperienza di gara più realistica mai provata.



Il Playseat Trophy-Logitech G Edition offre ai professionisti e agli appassionati di racing game una soluzione completa ed estremamente immersiva. Questa nuova postazione è caratterizzata da un design a cockpit aperto ed è realizzata con materiali ActiFit™? che combinano leggerezza, ergonomia, personalizzazione e resistenza: tutto ciò di cui i piloti hanno bisogno per dare il meglio di sé. Grazie a un design rivoluzionario, reso possibile dall'iconica innovazione di Logitech G e dai prodotti di alta qualità di Playseat,Playseat® Trophy-Logitech G Editionoffre un'esperienza di guida superiore e una connessione più pura alla gara.

“Logitech G e il sim racing sono indissolubilmente legati. Dagli albori dei racing game ai moderni capolavori di simulazione che ormai rasentano la realtà - utilizzati dai piloti professionisti per allenarsi -, Logitech G ha continuato a innovare offrendo sempre nuovi prodotti agli appassionati di corse e simulazione”, ha dichiarato Tako Dijkman, CEO at Playseat. “Poiché Logitech G offre design e tecnologie innovative come nessun altro al mondo, ci è sembrato naturale abbinare i nostri prodotti ai loro. Questa collaborazione ci ha permesso di creare un racing rig davvero unico nel suo genere. Con un'eredità fondamentale nel settore della simulazione e la nostra ingegneria rivoluzionaria, possiamo offrire la soluzione da corsa più versatile e coinvolgente di sempre a tutti coloro che desiderano provare il brivido dellagara”.

“Dopo oltre 20 anni di ricerca e collaborazioni con piloti professionisti, Playseat® è diventato lo standard di fatto nell’offrire ai piloti di tutto il mondo un realismo senza pari”, aggiunge Jim Hoey, head of simulation marketing at Logitech G.“Il Playseat Trophy-Logitech G Edition funziona perfettamente con il nostro volante PRO Racing Wheel e la pedaliera PRO Racing. Ora i piloti avranno l'assetto e la posizione di gara corretti per provare il brivido della corsa”.

Il Playseat Trophy-Logitech G Edition è l'abbinamento perfetto per il nuovo volante PRO Racing e i pedali PRO Racing, che offrono ai piloti un'esperienza di gioco sia funzionale che stilistica. Progettato peroffrire un'esperienza di gara il più possibile realistica e coinvolgente, il volante PRO Racing è dotato di un nuovo motore Direct Drive ad alte prestazioni e della tecnologia TRUEFORCE, per offrire la connessione più precisa e autentica alla gara. In combinazione con la robustezza del nuovo Playseat® Trophy-Logitech G Edition, i piloti potranno disporre di una configurazione da corsa di livello professionale, progettata con e per i piloti professionisti.

Caratteristiche principali del nuovo Playseat Trophy-Logitech G Edition:

RESISTENZA E QUALITÀ - Il design brevettato e rivoluzionario stabilisce un nuovo standard per un'esperienza di gara coinvolgente e all'avanguardia. Il telaio è realizzato in acciaio al carbonio dal peso ridotto ed è stato sviluppato per garantire un'estrema rigidità. La resistente verniciatura a polvere, le leghe d'acciaio di alta qualità, le parti in alluminio anodizzato e l'uso della pelle PU garantiscono una durata senza pari per l'uso privato e professionale. Questo sedile da corsa rivoluzionario è in grado di supportare l'intera gamma di volanti e pedali Logitech G , compresi gli accessori supplementari.

MATERIALI ActiFit™? - Il sedile da corsa Playseat® Trophy-Logitech G Edition consente agli appassionati di corse, di qualsiasi età o corporatura, di provare il brivido della gara, proprio come in una vera auto da corsa. Questo sedile è stato sviluppato con l'innovativo materiale ActiFit di Playseat, che si adatta perfettamente al corpo per offrire il miglior supporto e consentire di percepire al meglio l'input del volante Logitech G. Il materiale ActiFit dissipa anche il calore, consentendo di gareggiare per lunghi periodi senza problemi di surriscaldamento.

COMPLETAMENTE REGOLABILE - Il Playseat Trophy-Logitech G Edition è dotato di sedile, pedaliera e piastra di sterzo completamente regolabili, per offrire la massima flessibilità nel posizionamento di volante e pedali. Il sedile può inclinarsi in avanti, all'indietro e muoversi verso l'alto o verso il basso per garantire la posizione di guida ideale per qualsiasi stile di corsa, dalle monoposto alle stock car.

DESIGN APERTO - Il design aperto del cockpit consente il libero movimento delle gambe per accelerare, frenare e premere la frizione garantendo prestazioni ottimali. Lo schienale può essere reclinato separatamente e fornisce un ulteriore supporto lombare completamente regolabile, a seconda delle necessità. Il sedile è dotato di un'opzione integrata che consente di rendere l'area di seduta più morbida o più rigida a seconda delle preferenze.

PIASTRA PEDALI REGOLABILE - Un'altra caratteristica unica del Playseat Trophy-Logitech G Edition è il movimento in avanti e indietro della pedaliera. Questa caratteristica è stata sviluppata strategicamente per consentire le regolazioni necessarie per adattarsi rapidamente a più piloti. Per garantire un'elevata rigidità in ogni circostanza, queste regolazioni possono essere avvitate per essere completamente prive di tolleranze.

LEGGERO & FACILE DA RIPORRE - La struttura in acciaio al carbonio del Playseat Trophy-Logitech G Edition è robusta ed eccezionalmente leggera. Con un peso di 17 kg, è una delle postazioni racing più leggere sul mercato. Il design e il peso della Trophy sono ideali per essere riposte facilmente quando non vengono utilizzate.

Prezzo e disponibilità

Playseat Trophy-Logitech G Edition è disponibile da subito negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni mercati selezionati di tutto il mondo a un prezzo di vendita consigliato di 599 euro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito logitechg.com/playseat-trophy

Altre News per: playseattrophylogitecheditiondisponibiletuttomondo