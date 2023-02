Ascoli : Fabrizio Sebastiani morto in strada a 54 anni

Un improvviso malore ha spento la vita di, 54, molto conosciuto ad(dove viveva ed è avvenuta la tragedia), è stato trovato a terra privo di sensi. A quanto si sa, lo avrebbe trovato un gruppo di ragazzi: a pochi passi da piazza Arringo. I soccorsi furono immediati, maera già

L'uomo, pare, stava rientrando da una festa con un gruppo di amici. Scrive sul Resto del Carlino quanto profonda sia stata l'onda emotiva suscitata dalla sua scomparsa. "Grande simpatia, tanta voglia di vivere e di divertirsi, Fabrizio era amato da tutti e in poche ore il suo profilo Facebook è stato invaso da messaggi di cordoglio e incredulità". Fabrizio è molto conosciuto ad Ascoli per essere stato titolare insieme al fratello della storica Farmacia Sebastiani di Piazza Roma. Per alcuni anni, dopo aver ceduto l'attività, si è dilettato come cuoco. Non è ancora chiaro quando si svolgeranno i funerali, Fabrizio: lascia la moglie e tre figlie. Spiega al Resto del Carlino come, comunque, l'autorità giudiziaria abbia disposto l'autopsia sul corpo di Sebastiani per chiarire l'accaduto. Tra le ipotesi non è trascurato l'infarto.

