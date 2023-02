Wanda Nara a Belve : Stiamo insieme da una vita

Dopo il Festival di Sanremo 2023, Francesca Fagnani porta il suo Belve in prima serata su Rai 2. Stasera 21 febbraio 2023 la giornalista darà il via a cinque nuovi appuntamenti. Tra gli ospiti annunciati ci sarà anche Wanda Nara, ormai da tempo al centro di insistenti voci di gossip, che riguardano sia il marito Mauro Icardi che i suoi possibili nuovi amori. A fare chiarezza ci ha pensato la showgirl, modella, imprenditrice e conduttrice argentina.

Wanda Nara ospite della prima puntata della nuova edizione di Bestie. Si è seduta davanti a Francesca Fagnani, ex opinionista del GF VIP, ha parlato della sua vita privata, affrontando temi spinosi.

La sua prima grande sorpresa è stata rappresentata dal fatto di essersi presentata in studio insieme al marito Mauro Icardi. Considerati i duri scontri sui social e gli "on and off" vissuti nell'ultimo anno, la presenza del calciatore non era certo scontata.

La prima a dirsi stupita è stata la sua padrona di casa, alla quale Wanda Nara ha risposto con grande serenità: “Stiamo insieme da una vita. Ha 29 anni ed è con me da quasi sempre, da quando ne aveva 19. Stiamo insieme per questo fine settimana, ma speriamo che duri per sempre”.

La tempesta sembra dunque passata, anche se è facile pensare che ci siano altri passi da compiere per ritrovare la serenità di un tempo. Oggi Wanda Nara è più innamorata che mai, ma soprattutto piena di speranza. Sembrano lontani i giorni in cui ha annunciato di aver già firmato le carte della separazione.

Sull'addio tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è parlato molto, a partire dai presunti tradimenti dell'ex interista. Sembra ci siano stati messaggi con un'altra donna ma nient'altro.

Abbastanza, però, a scuotere le fondamenta del loro matrimonio. In una precedente intervista, la showgirl argentina aveva sottolineato come il fulcro della loro crisi fosse la gelosia del marito.

Sembra infatti che l'aggressore avrebbe preferito vederla sempre più spesso al suo fianco e non in televisione o in un servizio fotografico, magari in abiti succinti.

Nasce così l'idea di fare da suo procuratore, per lavorare fianco a fianco. La voglia di libertà e indipendenza della donna avrebbe colpito l'orgoglio maschile di Icardi, ora tornato al suo fianco.

Tuttavia, la gelosia non è un argomento che sembra essere scomparso dalla loro vita quotidiana, anzi. Si è parlato molto, infatti, dei messaggi che Keita Baldé avrebbe inviato all'Argentina.

Wanda Nara non si smentisce affatto e spiega: “A volte mi capita di ricevere messaggi come quelli di Keita. Capisco le donne (la compagna del calciatore l'ha insultata sui social), che invece di prendersela con chi hanno accanto si arrabbiano con l'altra donna”.

L'Argentina non ha rivelato il contenuto di quei messaggi privati, ovviamente, ma conosciamo lo sfogo dei “traditi” della situazione: “Ci sono donne serie, sensibili, sincere e sensuali. Poi ci sono quelle donne chiamate wacche”. errore grammaticale che richiama l'iniziale della moglie di Icardi, in modo non certo velato.

Il matrimonio quindi non sembra più a rischio, per la gioia della loro numerosa famiglia. La coppia ha infatti cinque figli: Valentina, Constantino, Benedicto (nato dal matrimonio con Maxi Lopez), Francesca e Isabella (avuti con Icardi).

