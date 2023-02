Wild Hearts Recensione

Wild Hearts è un titolo in grado di competere con il più famoso Monster Hunter?



Oggi vi parlo di, titolo di caccia a stampo fantasy sviluppato da Omega Force, Koei Tecmo e pubblicato da EA sotto etichetta. Nonostante su Wild Hearts si sono dette molte cose in merito alla somiglianza con Monster Hunter, il titolo dicerca di distinguersi offrendo una caccia variegata, un gameplay che incoraggia la creatività dei cacciatori e una buona differenziazione delle armi. Tuttavia, è evidente che con il titolocondivida il genere, molti altri elementi del gameplay, ecc. Dopo averlo provato per un intero weekend sono pronto per dirvi la mia su

La semplice trama di, come anche la sua narrativa, sono ispirate al Giappone (fantasy) feudale. Nel villaggio di Minato, nelle terre di Azuma, o si è cacciatori o si è una preda. Alcuni abitanti di queste terre da generazioni si tramandano le tecniche di caccia per proteggere le persone normali da mostri. Quest'ultimi sono animali selvaggi trasformati da potenti energie naturali in creature gigantesche. I combattimenti tra questi mastodontici mostri e i cacciatori sono possibili grazie a dei semi di una speciale pianta. Infatti, i cacciatori usano i semi per evocare i: trappole, strutture di supporto offensivo e difensivo, ecc. Il giocatore controlla un cacciatore che dovrà salvare il villaggio Minato dall'assalto dei mostri. Per farlo userà il suo potere che gli permette di evocare grossi macchinari da usare contro i minacciosi colossi.

Wild Hearts è uncon meccaniche un po' più semplici di quelle viste in Monster Hunter. È incentrato sulla crescita e sviluppo delle armi e sulle lotte contro i. Quest'ultimi sono in grado di scatenare delle combo micidiali e sarà come affrontare dei veri e propri boss. Il livello di difficoltà è abbastanza alto già nella modalità normale che però ne garantisce scontri davvero elettrizzanti. Se non ci fossero i karakuri sarebbe impossibile affrontare i mostri. Infatti, i karakuri hanno molte funzionalità diverse che permettono, assieme alle schivate, di tenere sotto controllo i. Tuttavia, molte di queste funzionalità si sbloccheranno avanzando nella campagna. Le armi classiche sono otto: un arco con due tipi di frecce, unaallungabile con un fendente circolare che causa ingenti danni una volta caricata la barra, un ombrello che serve a parare i colpi del nemico e a far volare il personaggio per attacchi micidiali dall'alto, un martello, il, ecc. Non molte, ma abbastanza variegate per modalità d'utilizzo ed effetti. Una volta abbattuto un mostro, si potranno utilizzare le sue parti per creare nuove armi, armature più potenti, e così via. A inizio campagna sarà più semplice usare alcune armi rispetto ad altre. Ad esempio, quelle più tecniche saranno più macchinose da usare. Infatti, per colpire dovranno essere caricate lasciando scoperto il giocatore e consumeranno tanta stamina. Se invece si usa l'arco o la katana tutto sarà più semplice e intuitivo.

Il sistema di combattimento funziona bene e, dopo poche ore di gioco, si padroneggia al meglio. Iche si evocano durante la caccia sono finemente intrecciati nel sistema di combattimento rendendoli quasi essenziali per primeggiare nei combattimenti. Inoltre, usare i karakuri è facile e garantisce la costruzione di attrezzature in gran velocità. Con isi potrà anche esplorare la grande mappa di gioco.offre una sfida tosta inma le cose cambiano se si affronta in cooperativa; infatti, quest'ultima modalità - tra la rianimazione dei compagni, la possibilità di utilizzare più karakuri e l'adattamento dei mostri in base ai cacciatori - renderà le battaglie più complicate abbastanza semplici. Anche se si gioca online con altri giocatori si avanza comunque nella campagna, a patto però di finire missioni ancora non completate. In generale, il gioco è divertente e si lascia giocare ma ci sono cose che non vanno come alcuni, ildelle armi e la gestione della telecamera. Se per i primi due problemi si può chiudere un occhio, non si può dire altrettanto per la telecamera che in molti casi non fa il suo dovere rendendo le cose difficili ai giocatori. Infatti, il sistema di aggancio dei nemici, ma anche del personaggio, è pessimo e in certi punti della, mentre si combatte, non fa capire nulla. Un vero peccato.

Per quanto riguarda ildi Wild Hearts esso ha alti e bassi. Sunon gira male ma sembra un gioco old-gen. Tuttavia, ha una direzione artistica di qualità e offre scorci bellissimi. Però ha dei problemi con la gestione delle luci e degli effetti particellari. In alcuni ambienti il giocatore verrà spesso abbagliato quando la luce verrà riflessa da alcune superfici. Non benissimo anche le, spesso sotto tono con una risoluzione non al top. Tutti questi problemi in un titolo basato su grandi scontri a schermo non è di certo il massimo. Una puliziamigliore sarebbe stata molto apprezzata. Inoltre, anche se giocato in modalità prestazioni, si notano spesso cali di frame rate durante i combattimenti più difficili. Tecnicamente quindi possiamo dire che èma anche un po' datato.

Voto 7.5/10

Come primo tentativoè un gioco in grado di rivaleggiare sicuramente con Monster Hunter. È un titolo valido eda giocare pure se con dei compromessi. Isono facili da usare e rendono spettacolari le battaglie contro i mostri. Tuttavia, ha dei problemi di bilanciamento delle armi, tecnicamente è un po' datato ma ilincoraggia l'inventiva dei giocatori. Consigliato a chi ama i titoli d'azione.





