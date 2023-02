Motori: tutto sulla gamma Mercedes EQ

Mercedes è da sempre attenta al modo in cui muoversi. Non solo stile ed eleganza unite a prestazioni di tutto rispetto, ma con la nuova gamma EQ anche un occhio all'ambiente. Dato che nelle ambizioni della casa di Stoccarda c'è l'intenzione di elettrificare l'intera gamma entro il 2025, già alcuni modelli prevedono versioni con supporto di questa tecnologia, sfruttando dai più semplici apporti a 48 Volt fino alle versioni elettriche al 100%. A tal proposito attualmente sono presenti ben 8 modelli nella gamma full electric, a riprova di quanto Mercedes creda in questa nuova era della mobilità applicandola a quelli che sono da sempre elementi contraddistintivi della Casa, ovvero eleganza e prestazioni. Modelli diversi tra loro in grado di accontentare le varie esigenze della clientela, senza dover rinunciare a comfort e autonomia anche per viaggi di medio lungo raggio. Per quanto riguarda il tema Mercedes elettrica prezzo, resta concorrenziale e in linea con le omologhe a combustione.

Mercedes EQA

Nella sempre crescente proposta di SUV compatti Mercedes non poteva esimersi dal proporre un modello dalle linee moderne e allo stesso tempo eleganti come quelle di EQA. In questo affollato segmento distinguersi è difficile, e la casa tedesca ci prova con un SUV compatto full electric, dalle caratteristiche simili a quelle della sorella GLA. Sono previste a listino ben quattro differenti tipologie di motorizzazione. Si parte con la versione EQA 250, alla quale segue la EQA 250+. Troviamo poi EQA 300 4MATIC e 350 4MATIC. Le prime due versioni sono a 2 ruote motrici, con potenza massima di 190 cv. La differenza principale è nell'autonomia, maggiorata a circa 527 km nella versione 250+. La versione 300 4MATIC presenta trazione integrale e potenza di 228 cv, mentre la 350 4MATIC vede la potenza salire a ben 292 cv e con un'autonomia stimata in circa 430 chilometri. Parlando di Mercedes EQA prezzo, il listino parte da 56000 Euro per la versione base, e varia in base al pacchetto scelto tra Sport, Sport Plus, Premium e Premium Plus, con l'ulteriore possibilità di adottare il pacchetto Night che va ad accentuare il look sportivo.

Mercedes EQE

Anche la gamma delle ammiraglie, da sempre uno dei capisaldi di Mercedes vede l'arrivo della propulsione elettrica. Nasce così EQE, ovvero quella che potremmo definire la sorella minore della EQS. Basata a partire dalla piattaforma rivista EVA, grazie al pacco batterie abbinato al propulsore vanta un'autonomia che può arrivare a 660 chilometri. E, come se non bastasse, grazie alla ricarica rapida può arrivare all'80% della carica partendo dal 10% in soli 32 minuti. Sono dati di tutto rilievo per un veicolo elettrico, dove appunto i generali punti deboli sono le autonomie e i tempi di ricarica. A questo si aggiunge una linea slanciata della carrozzeria dove si fanno notare le maniglie a filo. Ben 5 le motorizzazioni (più le due varianti AMG) disponibili che vanno dalla EQE 300 fino alla AMG EQE 53 4MATIC+, ai quali si abbinano ben 4 programmi di marcia, grazie ai quali cambia la catena cinematica secondo le preferenze del guidatore. Mercedes EQE prezzo parte da 77352 Euro per la EQE 300.

