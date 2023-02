eFootball 2023: Club europei si sfidano nei principali campionati

97 Club provenienti da Inghilterra, Francia, Spagna e Italia si sfidano nei principali campionati europei

Una nuova serie di eventi e sfide si aggiungono alla "Stagione 3: Ritorno ai club", accompagnando i giocatori in un viaggio intorno al mondo.



Windsor – Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi l’arrivo nella modalità offline Trial Match di 97 Club provenienti dai principali campionati europei, tra cui Inghilterra, Spagna, Italia e Francia. Manchester United FC, Internazionale Milano, FC Barcelona, fate la vostra scelta e scendete in campo offline o contro gli amici online nella modalità "Friend Match".



Nuovi pacchetti per acquistare e allenare calciatori da utilizzare nel vostro "Dream Team!"

Pep Guardiola, il grande allenatore spagnolo, debutta in eFootball 2023 grazie al Manager Pack, con lui anche Johan Cruyff e Fabio Cannavaro. Gli allenatori possono aumentare l'esperienza acquisita per la progressione dei calciatori del "Dream Team" in un determinato ruolo fino al 400%.



Epico: Manchester United FC – Shinji Kagawa, Diego Forlan e lo scozzese Dennis Law saranno carte epiche in evidenza per la modalità "Dream Team".



Back to the Clubs: Trasferimenti dei giocatori

I principali trasferimenti della finestra di mercato invernale sono ora disponibili! Un nuovo cambio di club potrebbe rivelarsi decisivo per il vostro "Dream Team".



eFootball™ Championship Pro Club Selection

Ci saranno 2 carte giocatore per ognuno dei club che partecipano a l’eFootball™ Championship Pro: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal FC, AS Monaco, AC Milan, FC Internazionale Milano e AS Roma.

Dalla parte delle Community

Negli ultimi mesi, il team di eFootball™ ha amplificato il proprio impegno per garantire una connessione sempre più forte con i fan. eFootball™ è stato aggiornato per riflettere i feedback della community online, con modifiche alla grafica e al gameplay. In questo update, inoltre, sono state apportate migliorie al dribbling e ai movimenti in campo. Gli utenti possono ora regolare il tocco di palla subito dopo la conquista migliorando la reattività in-game.

La patch notes completa, con video dedicati, è disponibile sul sito ufficiale.

