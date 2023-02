Gigantosaurus: Dino Kart viene lanciato oggi su console e PC

Oggi Outright Games è lieta di lanciare il suo primo gioco del 2023, Gigantosaurus: Dino Kart. Basato sulla serie TV di dinosauri Gigantosaurus, questo è il primo gioco di corse di kart della serie e offre una modalità cooperativa fino a 4 giocatori per far giocare insieme l'intera famiglia.





Dai un'occhiata al trailer del nuovo videogioco qui



I giocatori possono correre attraverso quindici piste da tutta la terra di Cretacia, utilizzando abilità speciali tra cui "Gignato Roar" per accelerare verso il traguardo.



Progettato pensando a tutta la famiglia, il gioco presenta 3 livelli di difficoltà per diverse fasce d'età, tre modalità giocabili e per i giocatori più giovani, modalità gara istantanea che seleziona casualmente un personaggio e una pista e kart con guida automatica e accelerazione automatica per metterli in condizioni di parità con i giocatori più anziani.



Altre News per: gigantosaurusdinokartvienelanciatooggiconsole