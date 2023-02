Redemption - Venom DLC Trailer | Marvel's Midnight Suns

2K e Marvel Entertainment rilasciano oggi un nuovo trailer per Marvel's Midnight Suns, con il secondo DLC chiamato Redemption, che vede il mostruoso Venom nei panni del protagonista. Disponibile per l'acquisto autonomo o come parte del Season Pass di Marvel's Midnight Suns (incluso nella Legendary Edition), ogni DLC porta un nuovo eroe reclutabile e aggiunge tre nuove missioni alla storia, un nuovo potenziamento per l'Abbazia e una selezione di nuove skin e abiti per l'eroe.





Una volta reclutato un eroe, verrà aggiunto come membro permanente al vostro roster e potrete portarlo in missione, personalizzarne le abilità e creare amicizie al di fuori delle battaglie nel corso del gioco.

In Redemption, Venom, l'amalgama letale di Eddie Brock e di un simbionte alieno, si unirà ai Midnight Suns il 23 Febbraio come eroe reclutabile, per rimediare ai torti commessi sotto l'influenza demoniaca di Lilith. Redemption include tre nuove missioni che proseguono il primo DLC, che ha introdotto la minaccia dei vampiri a New York. I giocatori vorranno costruire l'esclusivo progetto di ricerca di Venom, Whisper Web, che amplia le opzioni tattiche per la risorsa Intel.

