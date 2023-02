Al via i Campionati Internazionali Pokémon 2023 dell'Oceania

La stagione competitiva 2023 di Pokémon parte con i Campionati Internazionali dell’Oceania, la seconda tappa della serie che si svolgerà a Melbourne (Australia) e che darà un’ulteriore scossa alla corsa verso i Campionati Mondiali 2023 previsti ad agosto a Yokohama, in Giappone. La sfida verrà giocata per la prima volta su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch e verrà trasmessa in streaming dal 16 al 18 febbraio (GMT). Visto l’incredibile successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il creator Cydonia, supportato da Nintendo, seguirà in diretta sul suo canale Twitch Cydonia_Chiara le tre giornate di sfide. Tutto in tempo reale e con tanto di commento tecnico in italiano, per la gioia dei tantissimi appassionati della Penisola che vivranno in prima persona i tanto attesi Campionati Internazionali Europei.

A rendere così importante gli appuntamenti con i Campionati Internazionali non sono solo i premi in denaro, ma soprattutto la possibilità di ottenere un gran numero di Championship Point, punti indispensabili per qualificarsi ai Campionati Mondiali. Per questa tappa sono previsti 500 Championship Point per il 1° classificato e un totale di 1540 punti per i primi quattro posti della classifica generale su un totale di oltre duecento partecipanti nella sola categoria Masters. La tappa in Oceania sarà seguita dal Campionato Internazionale Europeo, fissato dal 14 al 16 aprile 2023 a Londra: gli esiti di entrambe le manifestazioni saranno decisivi per la definizione della classifica che ha già visto diversi allenatori italiani sul podio: a febbraio 2020, infatti, è stato Marco Silva il vincitore del torneo internazionale del circuito Play! Pokémon.

Non mancherà poi un appuntamento del tutto italiano che permetterà di ottenere Punti Championship: durante la manifestazione Torino Comics, che si svolgerà il 3 e 4 giugno 2023 presso il Padiglione 1 del polo fieristico Lingotto Fiere, si terrà l’evento

, un’occasione più unica che rara per vivere in prima persona un week end da veri allenatori. Sarà una stagione ricca di emozioni per tutta la community di Pokémon! Esiamo solo all’inizio: i Campionati Internazionali dell’Oceania sono solamente il primo step di un lungo percorso che porterà agli attesissimi Mondiali. Gli imperdibili appuntamenti in streaming con l’emozionante competizione sono tutti sul

a partire dalle 22.00 di

giovedì 16

e andranno avanti fino a

sabato 18

febbraio

.

