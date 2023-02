Modern Warfare II e Warzone 2.0 - Battle Pass e Bundle per la seconda stagione

Qui potete trovare il trailer di lancio della Stagione 2, mentre qui è presente il trailer del Battle Pass della season.

E' in arrivo il nuovo Battle Pass per la seconda stagione di Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone2.0, che contiene oltre 100 ricompense suddivise in 20 Settori, tra cui tre nuove armi funzionali e l'Operatore Ronin.

Il Battle Pass della Stagione 2 viene lanciato all'inizio della stagione, ovvero oggi 15 febbraio. È possibile passare al Pass Battaglia completo per avere accesso a tutti gli oggetti compresi in esso, oppure acquistare il Bundle Pass Battaglia per guadagnare ulteriori Gettoni Battaglia Tier Skip e ottenere un primo avanzamento nella conquista della mappa stagionale.

I giocatori che acquistano il Battle Pass Stagione 2 o il Battle Pass Bundle avranno accesso immediato al Settore Bonus B0, che comprende il nuovo operatore Ronin.

Ex ufficiale delle forze speciali, le abilità di Daniel "Ronin" Shinoda nella guerra non convenzionale erano molto richieste durante il conflitto di Verdansk. Nel 2019, "l'uomo-esercito" si è offerto volontario per Armistice, una forza multinazionale che si oppone alle minacce emergenti nella regione. Credeva che questa forza avrebbe riportato l'equilibrio nelle terre devastate dalla guerra. Invece, l'ha vista precipitare nel caos.

Potete trovare il testo completo del blog post qui

