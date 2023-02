RED BULL CONTINUA A PUNTARE SU TWITCH PER IL 2023: ARRIVA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON ROUNDTWO

A partire da domani, 14 febbraio, prende il via un nuovo progetto che arricchirà l’attività di Red Bull su Twitch, in collaborazione con RoundTwo. Red Bull conferma così il suo obiettivo di diventare un punto di riferimento sulla piattaforma viola.



San Valentino è il giorno degli innamorati e quale giorno migliore per celebrare l’amore per i videogiochi che accomuna i due protagonisti di RoundTwo, Francesco Fossetti e Marco Mottura? I giornalisti e creator, infatti, a partire da domani, 14 febbraio, si troveranno presso la Red Bull Gaming Zone, lo studio Twitch di Red Bull, per registrare live la prima di una serie di puntate del famoso momento di Q&A di RoundTwo realizzate in partnership con Red Bull.

Si tratterà di una collaborazione di un episodio al mese, per un totale di 10 live streaming fino a fine anno. Una vera e propria serie di puntate speciali di Q&A, in linea con il “Just Chatting” mattutino che i due giornalisti e creator portano tutti i giorni sul loro canale, questa volta però accompagnate anche da contenuti editoriali di Red Bull.

La partnership rientra perfettamente nei progetti editoriali di Red Bull, il cui obiettivo è diventare un punto di riferimento su Twitch per tutto il mondo gaming. Tra Red Bull OP, format già iniziato martedì 7 febbraio che mette alla prova gli streamer più noti con sfide impossibili, Red Bull Indie Forge, che intervista studi di sviluppo alla ricerca del prossimo gioco indie che meriterà la vittoria e la nuova partnership anche con il podcast Joypad, la stagione 2023 di Red Bull su Twitch è pronta a tenere incollati allo schermo tutti gli appassionati.

Oltre ad essere live su Twitch, gli episodi in collaborazione con RoundTwo verranno caricati anche sulle piattaforme di podcasting del programma Gong! e riportate sul canale YouTube di RoundTwo. Appuntamento quindi a domani con il primo episodio, che verrà trasmesso dalle 19 sul canale RoundTwoTwitch.





Altre News per: bullcontinuapuntaretwitch