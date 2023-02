Vigor Chronicles: Reckoning - nuove feature in-game

Arriva Vigor Chronicles: Reckoning, a grande richiesta di tutta la community ecco moltissime nuove feature in-game!

Bohemia Interactive annuncia l'imminente uscita di Vigor Chronicles: Reckoning, l'ultimo capitolo della serie di sparatutto free-to-play Vigor. Il nuovo aggiornamento, che sarà rilasciato l'8 febbraio 2023, introdurrà la nuova mappa Shootout, Myren, e il nuovo consumabile Bear Trap. I giocatori potranno avanzare in un Battle Pass post-apocalittico con molti riferimenti al Dieselpunk. Equipaggiatevi con il nuovo fucile d'assalto M4A1 e usatelo come strumento per la resa dei conti finale. Sarà inoltre possibile provare loadout specifici per diverse mappe in Shootout e godere di Vigor in modalità



Vigor Chronicles: Reckoning - Trailer

Il prossimo capitolo di Vigor Chronicles



Questo nuovo aggiornamento contiene molte nuove ed entusiasmanti aggiunte, la maggior parte delle quali è stata fortemente richiesta dalla community di Vigor! C'è anche una nuovissima aggiunta alla storia delle Terre Esterne, con 7 nuove Cassette disponibili e pronte per essere raccolte.



"L'anno scorso abbiamo condotto un sondaggio in cui abbiamo chiesto alla nostra community quale tipo di arma e consumabile avrebbero voluto vedere in futuro. In base ai risultati, la trappola per orsi e l'M4A1 sono stati tra gli oggetti più richiesti. Abbiamo quindi deciso di implementarli in questo aggiornamento. Abbiamo ritenuto che il tema, l'atmosfera e il momento fossero giusti per aggiungere quest'arma e questo consumabile", ha dichiarato Antonis Dimosthenous, Marketing Specialist.



Lista delle nuove Feature





Chronicles: Reckoning - Pass Battaglia

Nuova arma: M4A1

Trappola per orsi

Nuova mappa Shootout: Myren

Nuova emozionante storia in 7 cassette da recuperare

Sistema "Vote to Kick" di eliminazione per i giocatori AFK

Performance mode su Xbox Series X (frame rate non limitato)

Le skin per le armi sono visibili in Shootout & Elimination

Specifici loadout per Shootout

Pack rinnovati: Vigor - Frozen Armageddon, Vigor - The Last King of DayZ

