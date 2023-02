Hogwarts Legacy Recensione

Oggi vi parlo di, un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Avalanche Software e pubblicato dacon etichetta Portkey Games. Il gioco è ambientato nell'universo di Harry Potter ed è il più grande mai creato. Hogwarts Legacy si può definire come un videogioco di ruolo, ambientato in un mondo aperto, che molti player sognavano da anni. Hogwarts Legacy, a mio avviso, è il miglior titolo dedicato al mondo diche sia mai stato realizzato. È una produzione ricca di contenuti, di grande bellezza ma anche di grosse imperfezioni. Dopo averci giocato per molte ore, ecco la mia recensione.

è ambientato novant'anni prima della nascita di Harry Potter, esattamente nell'anno 1890. La vita nel mondo magico scorre piacevole e serena. Gli studenti vanno verso le highlands mentre altri si recano a Hogsmeade. Tuttavia, ilè in gran confusione e il Ministero della Magia è preoccupato per i tumulti che stanno crescendo fra i Goblin nelle campagne della Scozia. Qui entra in scena il protagonista del gioco; essendo stato rivelato al mondo magico in ritardo, viene comunque ammesso al quinto anno della scuola di Hogwarts. Ad aiutarlo c'è il professor; durante l'addestramento viene fuori che il giovane allievo ha un legame con una magia antica e potente bramata da molti. In grado di erigere le leggendarie mura di Hogwarts, questa magia interessa molto al mago oscuroe al Goblin Ranrok. Così, ha inizio l'avventura per il prescelto che dovrà fare luce sulla misteriosa magia antica tra le, nel castello di Hogwarts, nelle foreste, nei laghi, tra le montagne, nelle valli, ecc.

Ildi Hogwarts Legacy è uguale a qualsiasi videogioco di ruolo e presenta le tipiche meccaniche di questi giochi. Una volta iniziata la prima partita, il giocatore dovrà decidere l'aspetto e l'identità del protagonista, la propria casa e la bacchetta magica. Girando per la scuola si potrà fare amicizia e scambiare qualche chiacchiera con i compagni di dormitorio. I dialoghi sono abbastanza complessi, anche se l'unica reale decisione che il giocatore può prendere è fra gentilezza e scortesia. Il protagonista potrà usare trenta incantesimi a doppia identità. Potrà fermare maghi eoscure e interagire con l'ambientazione. La maggior parte delle magie sono essenziali come ad esempioper spostare oggetti pesanti, Incendio per accendere un fuoco, ecc. I combattimenti avvengono dalla distanza e, per evitare gli attacchi, il protagonista dovrà fare schivate, capriole o evocare la bolla del. Questo gli permetterà di sferrare un contrattacco con Stupeficium. Si possono fare molte combo grazie agli intrecci tra incantesimi base e magie. Ad esempio, si potrà attirare e sbattere a terra il nemico,, e poi finirlo con Confringo. È un sistema molto bello da vedere che consente pure il controllo di determinati oggetti dello scenario. Una volta capito i controlli, duellare sarà molto semplice. Oltre agli incantesimi, il giocatore potrà contare pure su dellebasate su piante magiche molto aggressive.

Si possono fare molte varianti dellecon usi differenti, come ad esempio scatenare tempeste di fulmini, diventare invisibili, ecc. Le pozioni potenziano anche la salute e, se usate in combattimento, nei giusti momenti, sono letali. Ci sono anche dei talenti che permettono di potenziare e far crescere il personaggio. Il sistema di crescita si ottiene avanzando nei livelli e guadagnando punti esperienza che verranno usati per incrementare i talenti del personaggio. Per ottenere punti esperienza basterà sconfiggere i nemici, raccogliere collezionabili, ecc. Molti punti si potranno guadagnare nel sistema di sfide e serviranno per laestetica del personaggio; ilpotrà scegliere fra decine di completi, cappotti, sciarpe, mantelli, ecc. Per quanto riguarda invece la personalizzazione della casa, potrà essere fatta nella Stanza delle Necessità. Qui, usando le formule magiche raccolte in giro, il giocatore potrà cambiarla, arredarla e trasformarla come più gli aggrada. Nella casa sarà possibile anche allevare animali fantastici, farli riprodurre, ecc. Molte sono le missioni da portare a termine;però diverte di più nelle missioni lineari. Queste sono magiche avventure che portano il giocatore a girare tutto il mondo dei maghi in lungo e largo scoprendo ambientazioni storiche, labirinti, scorciatoie, scalinate e panorami mozzafiato. Tuttavia, la più interessante è di sicuro la missione delle. Qui il giocatore, se lo vuole, verrà messo in tentazione e spinto a compiere azioni e scelte abominevoli che incideranno realmente sulla narrativa della storia.

è un open world colmo di contenuti. La mappa è classica con un'ampia regione strapiena di contenuti da esplorare, punti d'interesse, missioni, sfide,da risolvere, maghi oscuri da abbattere, tane di animali fantastici, ecc. La carenza più grande è senza dubbio nella scarsa varietà di nemici. Durante i giri nella mappa capiterà spesso di vedere sempre gli stessi nemici come i battaglioni di, orde e orde di maghi oscuri,, ecc. Questa situazione mette a rischio il divertimento nelle battaglie rendendole molto ripetitive e di breve durata. Anche gli enigmi ambientali risultano molto semplici e rapidi da risolvere; una situazione alla lunga abbastanza frustrante. La trama principale ha una durata di circa venti ore che aumentano a dismisura se si aggiungono le missioni secondarie e le 3000 cose da fare in giro nella mappa.ha saputo catturare l'essenza della saga realizzando un titolo ricco di ambientazioni e particolari dalle meccaniche poco approfondite che innova pochissimo. Questo farà la felicità dei fan più accaniti di Harry ma deluderà un po' gli amanti deglipuri e duri. Tuttavia, aggiornamenti futuri potranno di sicuro colmare queste lacune.

Suci sono vari preset grafici con cui giocare. Fidelity è una modalità che predilige risoluzione e qualità grafica con framerate fisso a 30fps. Fidelity con Ray Tracing. Performance, che invece ha framerate elevato a discapito della risoluzione. Balanced è una modalità che trova l'equilibrio tra risoluzione, grafica e framerate. E infine la modalitàPerformance, che predilige le prestazioni con un framerate elevatissimo. Personalmente lo sto giocando con la modalitàche si sta dimostrando perfetta, regalandomi un'esperienza di gioco molto piacevole e coninvolgente. Tecnicamente Hogwarts in generale è un buon titolo con gli interni della scuola che sono sbalorditivi. C'è una cura dei dettagli straordinaria e una qualità altissima. Una volta usciti, però, le cose non sono proprio come dovrebbero essere. Infatti, l'open world appare meno dettagliato e curato, con una qualità in generale più bassa, conun po' sotto tono, qualche glitch grafico e fenomeni di. Il sistema d'illuminazione è buono ma sicuramente si poteva fare di meglio. Il gioco è pesante e, per mascherare i continui caricamenti, ci sono spesso brevi sequenze animate. Ogni tanto nelle situazioni più caotiche si verifica qualche piccolo calo di framerate che non rovina l'esperienza di gioco. Presente anche qualche piccoloche in sporadiche situazioni può creare qualche grattacapo. Problemi di gioventù che per fortuna hanno un impatto molto basso e che non rovinano in alcun modo l'esperienza di gioco che risulta abbastanza godibile. Sicuramente arriveranno degli aggiornamenti che metteranno tutto a posto. Ottimo il comparto sonoro che è completamente tradotto e doppiato in italiano in modo impeccabile. La colonna sonora è gli effetti sono identici a quelle dei. La musica strumentale è perfetta e crea la giusta atmosfera magica che accompagna il giocatore per tutta l'avventura.

Voto 8.5/10

è il miglior gioco sul mondo di Harry Potter che sia mai stato realizzato. Avalanche Software è riuscita a trasportare iltra noi con una direzione artisticae molto fedele alla saga. Hogwarts offre una quantità di contenuti impressionante e una esperienza di gioco appagante e divertente. Tuttavia, un mondo così grande non poteva essere perfetto. Infatti, il comparto tecnico ha alti e bassi, le meccaniche di gioco sono vecchie, non introduce nulla di nuovo e il sistema delle ricompense non è perfetto. Al netto dei difetti, Hogwarts Legacy risulta comunque la migliore esperienza che i fan potrebbero mai desiderare in un titolo dedicato al mondo di

