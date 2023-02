Giornata Mondiale della Radio con Polaroid Music

Il 13 febbraio 2023 ricorre la Giornata Mondiale della Radio, una data scelta dall’Unesco che, a partire dal 2011, celebra l’anniversario della prima trasmissione radio dell’ONU nel 1946.

Si tratta di mezzo potente, capace di trasmettere temi e valori importanti ma anche di accompagnare la vita quotidiana di milioni di persone h24. In effetti se ci pensiamo, grazie ai tanti canali creati dalla tecnologia – dalle piattaforme multimediali di streaming, podcast, etc. – la comunicazione si è adattata ai cambiamenti e tiene il passo di un panorama in continua evoluzione. Oggi i programmi radiofonici e musica ci fanno da sottofondo in ufficio, nei momenti di relax casalingo, in palestra e per questo sono spesso anche una delle prime fonti d’informazione a cui attingiamo per rimanere aggiornati sull’attualità.

La radio è in grado di mettere d’accordo intere generazioni, da quelle dei nostalgici legati ai modelli analogici fino ai giovani nati “sotto il segno” del Web. Quale modo migliore per celebrare questa ricorrenza se non con Polaroid Music? Il brand che con i suoi speaker Bluetooth dal design retrò accontenta proprio tutti.

La gamma è composta da 4 diffusori – P1, P2, P3 e P4 – che hanno nel design il loro tratto distintivo. Infatti, le linee arrotondate e colorate ricordano non solo le classiche radio anni ’80 presenti nelle case di genitori e nonni ma anche i dispositivi spesso scelti anche dai rapper per accompagnare le loro performance street style. L’estetica vintage si unisce, però, alla modernità tramite l’app dedicata, che permette di collegarsi alle principali piattaforme di streaming musicali per riprodurre le proprie canzoni preferite. Ma il vero cuore di questi prodotti è Polaroid Radio, tramite la quale gli utenti possono accedere a cinque stazioni FM gratuite e senza pubblicità, oltre alle playlist create da artisti selezionati dal brand per offrire contenuti esclusivi.

Polaroid Radio è disponibile sul web all'indirizzo radio.polaroid.com o tramite l'app Polaroid Music (scaricabile dall’App Store di Apple o da Google Play Store) negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Portogallo e Austria.

Prezzi e disponibilità

Gli speaker Polaroid Music sono distribuiti in Italia da Nital. Sono in vendita sullo store con i seguenti prezzi al pubblico:

P1 – 59,99 euro

P2 – 129,99 euro

P3 – 189.99 euro

P4 – 289,99 euro

Colori disponibili: rosso, giallo, azzurro, bianco e nero.

