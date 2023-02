Chiara Ferragni prativamente nuda a Sanremo 2023

Chiara Ferragni lo aveva promesso. Voleva il palco di Sanremo 2023 tutto per sé, per scrivere una lettera a quella bambina che era lei. A quella bambina dagli occhi celesti, a quella che correva a tutta velocità per i grandi corridoi del castello che racchiude ancora tutti i suoi ricordi d'infanzia. Chiara Ferragni ha dimostrato che se è diventata una delle influencer più importanti al mondo è perché sa davvero fare il suo lavoro. All'Ariston, durante la prima serata di Sanremo, hai coniugato perfettamente i due campi in cui lavori: moda e comunicazione. Li ha fusi nei suoi vestiti, ognuno con un messaggio concreto che riguarda lei, ma anche tante altre persone in giro per il mondo. La vergogna, l'odio, la lotta al sessismo.

