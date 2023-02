Serie A : Salernitana-Juventus 0-3

Dopo aver raccolto 1 punto in tre gare, torna al successo lapenalizzata, che strapazza laall'Arechi (0-3) e prova una difficile risalita. Granata sterili davanti, bianconeri due volte in gol: al 26' rigore di Vlahovic (fallo Nicolussi su Miretti), al 45' un tiro svirgolato del serbo diventa un assist per Kostic, che non perdona. Nel recupero Ochoa salva su Locatelli. Tris Juve ad inizio ripresa: Fagioli innesca Vlahovic che di sinistro fa doppietta (47'). Pericolosi Dia e Bonazzoli, due legni bianconeri con Di Maria e Kean.

