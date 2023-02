The Sandbox si allea con ZeptoLab

The Sandbox si allea con i creatori del leggendario videogioco Cut the Rope



Cosa ci fa un mostro verde ghiotto di caramelle nel Web 3? Lo scopriremo presto grazie alla partnership tra ZeptoLab e l’azienda che ha creato il metaverso gaming più famoso al mondoThe Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati oltre che sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato oggi una partnership con ZeptoLab, la software house spagnola che ha realizzato videogiochi cult come Cut the Rope, C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars, King of Thieves e Bullet Echo. La partnership porterà nuova linfa al metaverso attraverso la creazione di un nuovo spazio Web 3 e il coinvolgimento della community di ZeptoLab, con esperienze di intrattenimento e oggetti digitali da collezione basati sul concetto di proprietà digitale.La nuova LAND creata da ZeptoLab consentirà ai giocatori di gestire l'Om Nom Cafè nella città di Nomville e servire i clienti del nuovo locale a tema in un emozionante e stimolante gioco di gestione arcade, basato su Cut the Rope, la proprietà intellettuale di Zeptolab scaricata miliardi di volte in tutto il mondo.Oltre all’Om Nom Cafe, ZeptoLab e The Sandbox svilupperanno accessori e attrezzature per personalizzare gli avatar e collezionabili digitali, ispirandosi al modello creato attorno ai Nommies di Cut the Rope 2 e agli Antenati di Cut the Rope: Time Travel.“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ZeptoLab in The Sandbox”, dice Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Non vedo l'ora di vedere tutte le creazioni che la comunità di Cut the Rope costruirà nel metaverso utilizzando oggetti digitali collezionabili che possono davvero possedere”.In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso continuo in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. ZeptoLab si unisce a oltre 400 partnership esistenti tra cui Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Queste alleanze seguono la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia originali che celebri.

