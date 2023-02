RED BULL OP: LA SECONDA STAGIONE AI NASTRI DI PARTENZA

A partire da oggi alle ore 16.00 gli streamer di tutta Italia tornano a sfidare sé stessi nel format Twitch ideato da Red Bull. Il programma condotto da Marco Mottura e Simone “VKing” Larivera porterà sul canale Twitch RedBullIT i più seguiti creator del momento, da Moonryde a Dario Moccia: chi riuscirà a superare le durissime prove del Red Bull OP?

Nel grande universo del gaming, esistono generi, tematiche e stili di gioco estremamente diversi fra loro e per ognuno di essi esiste uno streamer che ne è esperto: una sorta di guru, in grado di superare qualsiasi sfida gli venga posta. O forse no?

Proprio a questa domanda vuole rispondere il format Twitch Red Bull OP, che torna per una seconda stagione davvero indimenticabile. A martedì alternati, dalle 16:00, Marco Mottura e Simone “Vking” Larivera inviteranno l’ospite dell’episodio a dimostrare di essere davvero all’altezza della sua fama, sottoponendolo a sfide dalla difficoltà estrema, alla ricerca dei segreti che lo hanno reso dei punti di riferimento sul web per gli appassionati.

Questa seconda stagione porta con sé anche un’importante novità: gli ospiti non dovranno soltanto dimostrare di saper maneggiare a pieno il loro genere d’elezione, ma ognuno di loro dovrà cercare di totalizzare il miglior punteggio su uno dei titoli che ha spopolato nel 2022: Vampire Survivors. Si tratta di un “time survival game”, come definito dallo sviluppatore, dove il giocatore deve soltanto cercare di sopravvivere contro infinite orde di mostri: una formula estremamente semplice, che si presta a diventare una sfida trasversale in tutte le puntate di Red Bull OP. Ognuno degli ospiti del format avrà 15 minuti per ottenere il punteggio più alto possibile, costituendo così una classifica da aggiornare di settimana in settimana, ospite dopo ospite.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, 7 febbraio, alle ore 16.00. Il primo ospite del 2023 sarà NanniTwitch che proverà a cimentarsi nelle sfide impossibili di Hollow Knight, apprezzatissimo titolo indie del 2017 che continua ad attrarre giocatori e attenzione, grazie alla sapiente unione di gameplay alla metroidvania e ambientazione cupa e ricca di mistero. A seguire, l’alternanza di talent e sfide proseguirà senza pause, tra challenge, curiosità, aneddoti e dietro le quinte dei videogiochi più amati dagli appassionati. Nelle prossime settimane, dalla Red Bull Gaming Zone passeranno content creator come Kurolily, il già citato NanniTwitch, Dario Moccia, Volpescu e tanti altri vecchi e nuovi ospiti, pronti a scoprire fin dove li porteranno le sfide preparate dai conduttori, Marco Mottura e VKing.

Per scoprire come si svilupperà il palinsesto ed esser certi di non perdersi neanche un episodio, basta seguire il canale Twitch

RedBullIT

.