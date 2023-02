ILTEKKEN WORLD TOUR 2023 TORNERÀ IL 31 MARZO

Durante leFinali globali del TEKKEN World Tour 2022, Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato che il torneo dell'anno prossimo, ilTEKKEN World Tour 2023, inizierà a marzo con un evento competitivo dal vivo dedicato a TEKKEN 7. Il torneo includerà una classifica globale che terrà conto dei risultati ottenuti negli eventi MASTER+, MASTER, CHALLENGER e DOJO a regione libera e dal vivo di tutto il mondo. Ai migliori giocatori di ogni tipo di evento verranno assegnati dei punti e chi avrà il maggior punteggio nella classifica globale finale avanzerà alle Finali globali per sfidarsi per il titolo diCampione del TEKKEN World Tour 2023.

Le prime competizioni MASTER+, MASTER, CHALLENGER e DOJO dal vivo di quest'anno inizieranno il 31 marzo con l'EVO Japan e saranno seguite dal MIXUP del 22 aprile a Lione, in Francia. Per maggiori informazioni su date, location e registrazioni per gli eventi, visitatekkenworldtour.com, e diffondi la voce sui social usando l'hashtag #TWT2023.

Durante ilTEKKEN World Tour 2023, i giocatori avranno varie opportunità per guadagnare punti e scalare le classifiche con diversi tipi di eventi, tra cui:

Eventi DOJO

A partire da metà marzo, gli organizzatori del torneo potranno candidarsi direttamente per gli eventi DOJO tramite il portale dei tornei eSport di TEKKEN. Gli eventi DOJO per TEKKEN World Tour 2023 inizieranno il 31 marzo. Si tratta di competizioni offline e dal vivo aperte a tutti i giocatori nel mondo, la cui quantità di punti assegnata dipenderà dal numero dei partecipanti. Per tutti i DOJO partecipanti, ora saranno richieste la diretta live e la verificazione dello streaming. Per gli organizzatori del torneo, presto saranno disponibili maggiori informazioni sul sito web ufficialetekkenworldtour.com.

Eventi MASTER+, MASTER e CHALLENGER

A questi eventi i giocatori potranno partecipare liberamente per guadagnare punti in tutto il mondo. Saranno supportati ufficialmente e la posta in gioco sarà più alta con più punti assegnati per la classifica globale.

