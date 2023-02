Al via Pokémon Team Championship

Il mondo del competitivo italiano Pokémon raggiunge un nuovo livello con l’arrivo del grande evento Pokémon Team Championship: tre mesi di sfide ad altissimo tasso adrenalinico in cui 10 squadre si contenderanno il titolo gareggiando con i nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, per la famiglia di console Nintendo Switch.

Pokémon Team Championship è una competizione a squadre strutturata in modo molto simile all'NBA, famosa lega di basket americana. Il roster di ciascuna delle 10 squadre in gara è creato attraverso un sistema di scelta dei componenti condotto dai capitani di ciascun team. Tutte le squadre sono ispirate ad una regione Pokémon: da Kanto, a Paldea, passando per Hisui.

Oltre ai grandi nomi italiani, in questa edizione dell’evento troviamo anche personalità di spicco internazionale del mondo competitivo Pokémon e giocatori pluripremiati tra cui Oliver Eskolin, Joseph Ugarte, Thomas Gravouille, Guillermo Castilla Diaz e Eduardo Cunha, attuale campione del mondo in carica, che saranno smistati nei 10 team in modo che ci sia un giocatore internazionale per ogni squadra nella corsa verso il primo premio.

L'evento, sarà occasione per testare al massimo le potenzialità della Teracristallizzazione, nuova meccanica introdotta in Pokémon Scarlatto e Violetto che consiste in una trasformazione del Pokémon durante la lotta.

Ad arricchire lo spettacolo, un vero e proprio stream e-sportivo, raccontato dai caster Francesco Pardini, Pietro Xella, Nicholas Ramacciotti ed Andrea Di Tivoli, con approfondimenti, classifiche, curiosità e tanto altro, in diretta mondiale ogni Mercoledì dall'8 Febbraio al 26 Aprile alle ore 18:00, per tre mesi, sul canale Twitch di Francesco Pardini (francescopardinivgc), Campione nazionale 2011 e 2015 che si è adoperato negli anni per la community italiana con la creazione di contenuti video, streaming ed eventi incentrati sul competitivo.

Dopo una prima fase iniziale della competizione, i migliori 4 team passeranno poi ad una fase ad eliminazione diretta, che decreterà chi saranno i finalisti del torneo e quale sarà poi la squadra che si aggiudicherà il titolo tanto ambito.

La voglia di vincere delle squadre in gara darà vita a un’edizione del tutto nuova in grado di regalare grande spettacolo!

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, usciti il 18 Novembre per Nintendo Switch, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendo ai giocatori di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Gli Allenatori possono vivere la propria avventura spostandosi a piacimento fra tre entusiasmanti storie nell’immensa terra di Paldea e sfidando le Palestre nell'ordine che desiderano. Una volta arruolati nell’Accademia Arancia o nell’Accademia Uva, a seconda della versione di gioco, i giocatori possono incontrare tanti nuovi Pokémon, tra cui i Leggendari cavalcabili Koraidon e Miraidon, che sono in grado di cambiare forma a seconda di ciò che stanno facendo e del terreno che stanno attraversando. Infine, possono scoprire il fenomeno Teracristal, che fa brillare e scintillare i Pokémon come gemme, ma non solo: teracristallizzando un Pokémon al momento giusto durante la lotta, è possibile attivare il suo Teratipo, che aumenta la potenza delle sue mosse del medesimo tipo e modifica le vulnerabilità.

L’appuntamento con il competitivo Pokémon è dall’ 8 Febbraio fino al 26 Aprile: per tutti i fan in trepidante attesa, sarà impossibile mancare!

