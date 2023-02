SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake Recensione

Oggi vi parlo di SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, un action platform 3D classico davvero carino. SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake è un videogioco a piattaforme 3D basato sulla serie animata di Nickelodeon SpongeBob e sviluppato da Purple Lamp Studios. Quest'ultima aveva precedentemente sviluppato anche SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Il titolo propone uno stile platform ricco di azione che catapulta il giocatore direttamente negli anni 2000.



durante una fiera a Bikini Bottom sono affascinati da una boccetta brillante su una bancarella. La venditrice, Madame Kassandra, racconta che li dentro c'è una sostanza in grado di realizzare dei desideri. In realtà la boccetta contiene delle lacrime di sirena che esaudiscono qualsiasi desiderio e appartengono al Dio. SpongeBob e Patrick cominciano a esprimere desideri a casaccio causando la lacerazione del tessuto spazio temporale e aprendo nuove dimensioni. Quest'ultime lasciandoin rovina, mentre altre dimensioni si aprono grazie i vari desideri espressi dai due protagonisti. Per cercare di porre rimedio e mettere fine a tutto, i due dovranno esplorare i vari mondi e finire le missioni al loro interno.

Come detto poco sopra SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake ha il classico gamplay action platform in 3D che ricorda moltissimo i titoli degli. Nei vari mondi SpongeBob dovrà farsi strada tra salti, scontri, interazioni con personaggi ed elementi dello scenario e lotte contro Boss finali. Ad aiutarlo ci saranno dei costumi offerti da Madame Kassandra in cambio di. I mondi esplorabili sono sette e ognuno ha una varietà di ambientazioni e situazioni veramente degni di attenzione. Ogni livello ha un tema predominante come ad esempio il mondo dei pirati, del cinema, del, ecc. In ogni mondodovrà imparare delle nuove movenze e abilità che gli permetteranno di avanzare nei diversi contesti dei livelli. Ad esempio il nostro eroe dovrà imparare il calcio volante, che gli permetterà di sfondare le pareti e di saltare più in alto, prendere la patente per cavalcare il, ecc.

Ilsi è dimostrato abbastanza vario e divertente; infatti, oltre ai soliti salti e scontri si può anche correre su eccentrici veicoli, cimentarsi in picchiaduro a scorrimento, ecc. I controlli sono l'unica cosa che è stata poco migliorata risultando non proprio precisissimi. In certe situazioni sia il doppio salto che la planata possono diventare difficili da padroneggiare. Anche lemolte volte non offrono la migliore inquadratura, costringendo il giocatore a correggerla spesso. Sorprendentemente non ci sono bug o grossi problemi di sorta durante le partite, tutto è stabile fluido. SuSpongeBob SquarePants The Cosmic Shake gira a bene e sembra davvero un cartone animato. Il titolo è anni luce avanti al suo predecessore. Anche il frame rate e lodevole con quasi zero cali anche nei momenti più caotici. I modelli dei personaggi sono ben dettagliati, le animazioni sono fluide e l'illuminazione dinamica riflette una brillantezza realistica sulle superfici lisce e lucide. La colonna sonora ha tutto il gloriosoche ci si aspetta da un gioco di, dalla sua memorabile colonna sonora ai suoi bizzarri effetti sonori. Purtroppo i dialoghi sono in inglese sottotitolati in italiano.

SquarePants The Cosmic Shake è un gioco bello e diverte tanto. E' stato fatto un'enorme lavoro didei livelli, offre una buona meccanicha di gioco e ha tanti mini giochi. Ogni singolo livello è incentrato su episodi specifici e ognuno ha la propria atmosfera a tema unico. Laè ben scritta e ha una struttura semplice che lo rende un titolo adottato per qualunque fascia d'età. A parte qualchedi poco conto, l'unica lamentela che mi sento di fare è per la durata complessiva. Infatti, per completare le missioni principali ci si impiega appena sei ore. Un po poche per un platform ambientato nel mondo di SpongeBob.

Voto 8/10

