PUMA X Need For Speed Unbound: iconica collezione di crossover

L'azienda sportiva mondiale PUMA, insieme al gioco fantasy next-gen Need For Speed Unbound di Electronic Arts, è entusiasta di celebrare un accattivante crossover tra videogiochi, street-style e abbigliamento con il lancio della collezione 2023 PUMA X Need For Speed Unbound.

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada. L'ultimo titolo dell'iconica serie Need for Speed presenta uno stile visivo completamente nuovo che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise. L'innovativa collaborazione PUMA X Need For Speed Unbound, sia nel mondo reale che in quello virtuale, espande l'energia e l'estro che sono alla base della serie.

Partner di lunga data del franchise Need for Speed e sinonimo di "Forever Faster", PUMA porta la velocità con il suo Rival Racer Chase, che viaggia a bordo di una speciale Porsche 911 GT3 RS customizzata PUMA. I giocatori possono mettere le mani su altri 13 esclusivi articoli PUMA in-game, tra cui pantaloni da pista, felpa con cappuccio e giacca.

Utilizzando il colore base nero PUMA per tutta la collezione, le etichette in stile graffiti mostrano un nuovo look del testo di Need For Speed in blu PUMA, insieme al logo "PUMA Forever Faster" in bianco PUMA. Progettata per essere perfetta sia per la strada che per spingere l'acceleratore virtuale nel gioco, la collezione si estende su una gamma orientata alle prestazioni e al comfort di due felpe con cappuccio, due t-shirt e pantaloni della tuta NFS appositamente progettati.

I fan possono anche scegliere tra quattro modelli di calzature, che comprendono edizioni speciali NFS colorway dei modelli di sneaker PUMA MACO SL, RS-X, RS-TRK e RS-X JR. Per completare il look è disponibile anche un cappellino da baseball in edizione speciale.

Assicuratevi subito una parte della collezione PUMA X NFS Unbound presso i negozi PUMA Retail e Footlocker Group selezionati, oltre che su puma.com online.

Need for Speed Unbound è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S al prezzo di 79,99 euro e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. Per ulteriori dettagli su Need for Speed Unbound, visitare il sito:https://www.ea.com/games/ need-for-speed/need-for-speed- unbound .

Altre News per: pumaneedspeedunboundiconicacollezionecrossover