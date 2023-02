Samsung Galaxy Unpacked serie Galaxy S23

Samsung Galaxy Unpacked 2023

inaugura la nuova era dell’esperienza mobile premium



Samsung ha presentato oggi Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, inaugurando la nuova era dell’esperienza premium con gli smartphone Samsung Galaxy.La fotocamera con più megapixel e comandi creativi per tutte le esigenze, di giorno e di notteCon Galaxy S23 Ultra anche i fotografi meno esperti potranno ottenere agevolmente contenuti strepitosi. Il dispositivo, infatti, monta il sistema di fotocamere più avanzato di casa Samsung Galaxy, realizzato su misura per qualsiasi condizioni di luminosità e progettato per restituire un livello di dettaglio incredibile. Le funzionalità Nightography migliorate trasformano il modo in cui la serie Galaxy S ottimizza foto e video in un ampio ventaglio di condizioni ambientali. Che si tratti di filmare la propria band o cantante preferiti durante un concerto, scattare un selfie all’acquario o una foto di gruppo con gli amici a cena, tutti possono ottenere immagini e video più nitidi. Il rumore visivo, che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, viene corretto grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’AI in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici.Anteprima assoluta su un Samsung Galaxy, arriva per Galaxy S23 Ultra un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione. Il sensore sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione. Considerato il ruolo sempre più significativo delle fotocamere per selfie nella comunicazione odierna, la serie Galaxy S23 introduce l’autofocus rapido e la prima fotocamera Galaxy Super HDR per selfie, che segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video decisamente più nitidi.

Agli utenti che desiderano controllo creativo e personalizzazione senza pari, la serie Galaxy S offre una suite di strumenti in grado di rendere la fotografia un’esperienza sempre diversa. L’app Expert RAW disponibile in esclusiva su Samsung Galaxy, consente di riprendere immagini in stile reflex e di modificarle in RAW e JPEG, senza dover ricorrere a ingombranti attrezzature.Prestazioni di livello superiore per aprire la strada al futuro del mobile gamingIl desiderio condiviso di creator e gamers di spingersi oltre i limiti e ripensare i confini del possibile richiede una tecnologia in grado di superare ogni aspettativa. Samsung e Qualcomm insieme hanno ottimizzato l'esperienza Samsung Galaxy con “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”, la piattaforma più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphone Samsung Galaxy e lo Snapdragon più veloce oggi disponibile. Su Galaxy S23 Ultra, inoltre, la batteria da 5000mAh alimenta una fotocamera più grande rispetto a Galaxy S22 Ultra senza incrementare le dimensioni del dispositivo.Una micro architettura CPU di nuova concezione aumenta le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22. Per catturare foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione sono necessari trilioni di calcoli al secondo, quindi l'architettura NPU ad alta efficienza di Samsung Galaxy è stata ottimizzata del 49% per bilanciare prestazioni e potenza, utilizzando al contempo un algoritmo AI per aiutare gli utenti a scattare foto e video straordinari. Uno dei miglioramenti più significativi della serie Galaxy S23 è la GPU ottimizzata, che è circa il 41% più veloce rispetto alla serie Galaxy 22 e progettata appositamente per i power users.Precursore del realismo digitale del futuro firmato Galaxy, Galaxy S23 Ultra è predisposto per supportare il ray tracing in tempo reale, che sta trovando ampia diffusione nel mondo del mobile gaming. Gli utenti apprezzeranno rendering molto più realistici delle scene grazie a una tecnologia che simula e traccia ogni raggio di luce. Se ciò non bastasse, il sistema di raffreddamento a camera di vapore di Galaxy, di dimensioni maggiori e in dotazione a ogni modello della serie Galaxy S23, consente di immergersi in una maratona di gioco senza rallentamenti.Tanta potenza va a supporto dell’ampio display da 6,8 pollici di Galaxy S23 Ultra, con curvatura ridotta per creare una superficie più ampia e piatta e garantire l’esperienza visiva migliore tra gli smartphone Samsung Galaxy. La funzionalità “Comfort migliorato”, esclusiva di Samsung Galaxy, consente agli utenti di regolare colori e livelli di contrasto per alleviare l’affaticamento visivo dato dall’utilizzo prolungato dello schermo nelle ore notturne. Il Vision booster è ora regolabile su quattro livelli di luce, non più due, per ovviare all’eccessiva luminosità e al riverbero tipici delle ore diurne.Sicurezza e privacy a misura degli utenti consentono un'esperienza trasparente senza compromessiSicurezza e riservatezza sono i pilastri dell’esperienza Galaxy S23. Tutti gli smartphone sono dotati di Knox, la protezione end-to-end Samsung, che ha ricevuto più certificazioni statali e di settore rispetto a qualsiasi altro dispositivo portatile, piattaforma o soluzione disponibile sul mercato. La Dashboard per la sicurezza e la privacy sui Samsung Galaxy offre agli utenti piena visibilità su chi ha accesso ai loro dati e sulle relative modalità di utilizzo. In caso di pericolo, si riceveranno semplici notifiche che invitano a modificare le impostazioni per un’esperienza più sicura. Gli utenti potranno inoltre decidere a quali applicazioni e programmi concedere l’accesso ai dati e per quali usi.Per garantire un ulteriore livello di sicurezza, Knox Vault, introdotta per la prima volta sulla serie Galaxy S21, protegge i dati critici sulla serie Galaxy S23 isolandoli dal resto del dispositivo, sistema operativo compreso, per garantire maggiore protezione da eventuali vulnerabilità.

Disponibilità e prezzi

La serie Galaxy S23 è disponibile in quattro colorazioni opache ispirate alla natura: Phantom Black, Cream, Green e Lavender.

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 saranno disponibili a livello globale a partire dal 17 febbraio 2023 presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com

Galaxy S23 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:· nella versione da 8GB + 128GBad un prezzo consigliato di €979

· nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.039

Galaxy S23+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:· nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.229

· nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.349

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:· nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.479· nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.659

· nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.899

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023 a questo link , potranno ricevere un cashback rispetto al prodotto acquistato (vedi tabella sottostante).Prodotto CashbackS23 Ultra 1TB € 240S23 Ultra 512GB € 180S23+ 512GB € 120S23 256GB € 60

Inoltre, acquistando Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra entro il giorno 31 marzo e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato.

Per maggiori informazioni sulla serie Galaxy S23, è possibile visitare

https://www.samsung.com/it/smartphones/galaxy-s23-ultra/ o

https://www.samsung.com/it/smartphones/galaxy-s23/



