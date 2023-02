Nuova in-game Capsule annunciata per il VCT LOCK//IN

Riot Games ha rivelato la VCT LOCK//IN Capsule, una collezione in edizione limitata che celebra uno dei più importanti tornei nella storia esportiva di VALORANT. Il 50% del ricavato netto della collezione sarà condiviso direttamente con le 30 squadre partner del VCT che parteciperanno al torneo LOCK//IN di San Paolo alla fine di questo mese.









La collezione include un'esclusiva arma da mischia, la Misericórdia, disponibile in quattro diverse varianti che rappresentano le regioni America, Pacifico, EMEA, oltre a una variante rossa dedicata al VALORANT Champions Tour. Inoltre, ecco anche card a tema territoriale e un nuovissimo spray con il tormentone "VAMOS!". La capsule VCT LOCK//IN sarà disponibile dall'8 febbraio al 7 marzo e gli articoli non torneranno nel negozio o nel Night Market. Le capsule degli eventi sportivi sostengono le squadre partecipanti: la recente Champions Capsule ha raccolto oltre 20 milioni di dollari per le sedici squadre che si sono qualificate per la VCT Champions, la finale mondiale VALORANT del 2022 di Istanbul.

VCT LOCK//IN Misericórdia





Le quattro differenti varianti di Misericórdia.

VCT Americas (Verde)

VCT Pacific (Blu)

VCT EMEA (Porpora)

VALORANT Champions Tour (Rossa)









INFORMAZIONO SU VCT23 LOCK//IN

Il VCT LOCK//IN inizia il 13 febbraio alle 18:00 CET e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali di VALORANT Esports. Per ulteriori informazioni sull'evento, sugli incontri e sul calendario, visitate il sito ufficiale di VALORANT Esports.

Altre News per: nuovagamecapsuleannunciatalockin